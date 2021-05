HTC pourrait annoncer le Vive Focus 3 et le Vive Pro 2 le 11 mai

Le rapport de Protocol indique que les deux casques ont été mentionnés dans des documents de la société HTC et ont également été brièvement répertoriés sur le site de commerce électronique européen Alzashop. Avant que ces listes ne soient retirées, le Vive Focus 3 Business Edition affichait un prix de 1 474 euros, et le Vive Pro 2 était listé pour 842 euros , selon Protocol.

Suite aux teasings de HTC sur la révélation prochaine de « casques VR qui changent la donne », Protocol affirme que le Vive Pro 2 et le Vive Focus 3 Business Edition haut de gamme seraient destinés au secteur des entreprises contrairement aux casques Vive et Vive Pro d’origine qui étaient plutôt associés au jeu.

HTC prévoit de dévoiler deux casques de réalité virtuelle Vive, les Vive Focus 3 et Vive Pro 2, à l’occasion de sa conférence ViveCon 2021 qui se tiendra les 11 et 12 mai prochains, selon Protocol .