Mozilla apporte de grands changements aux mises à jour de Firefox

Firefox téléchargera bientôt des mises à jour en arrière-plan, ce qui devrait permettre de sécuriser plus facilement votre navigateur Web grâce aux derniers correctifs.

Il est important de maintenir les logiciels à jour pour éviter les problèmes de sécurité. C’est pourquoi Windows peut télécharger automatiquement les mises à jour du système d’exploitation en arrière-plan, sans que l’utilisateur ait besoin de les rechercher. C’est dans cet esprit que Mozilla est sur le point d’introduire des « tâches au niveau du système d’exploitation » qui seront utilisées pour maintenir Firefox à jour.

Actuellement, les mises à jour du navigateur doivent être demandées manuellement, ce qui signifie qu’un certain pourcentage d’utilisateurs utilisent une version plus ancienne et moins sûre de Firefox. Avec le nouveau système en place, une tâche planifiée de Windows sera utilisée pour vérifier et télécharger régulièrement les mises à jour du navigateur, même si Firefox n’est pas lancé.

Sur le groupe Firefox Dev, le développeur Nick Alexander explique que la vérification des mises à jour sera contrôlée par des tâches programmées. Il poursuit en expliquant que « ces tâches invoquent Firefox dans un “mode tâche d’arrière-plan” ».

Il est important de noter que, pour éviter d’interrompre les utilisateurs dans leur activité de navigation, ces tâches ne traiteront pas les mises à jour lorsque Firefox est en cours d’exécution.

Contrairement aux mises à jour de Windows 10, il n’y aura pas de redémarrage forcé de Firefox, et Mozilla tient à ce que les tâches de mise à jour ne « verrouillent le profil par défaut que pendant une très courte période, de sorte qu’elles ne devraient pas empêcher le démarrage de Firefox pour une navigation régulière ». La façon dont le processus fonctionne signifie que les mises à jour qui ont été téléchargées automatiquement seront installées soit lorsque Firefox sera fermé, soit lors de son prochain lancement.

Vérifications en arrière-plan

La tâche de mise à jour peut être trouvée dans l’outil Planificateur de tâches de Windows, et si elle est supprimée, Firefox la recréera automatiquement. Pour toute personne qui, pour une raison quelconque, souhaite ou doit bloquer le processus de mise à jour automatique, la stratégie BackgroundAppUpdate de Firefox doit être définie sur « false ».

La nouvelle fonctionnalité de mise à jour n’est actuellement disponible que dans les versions expérimentales Nightly de Firefox, mais elle fera son apparition sur les versions plus stables dans un avenir très proche. La fonctionnalité est destinée à être publiée dans Firefox 89, dont le lancement est prévu pour le début du mois de juin, mais elle sera disponible pour être testée dans les versions bêta avant cela.