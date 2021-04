Samsung reconvertit les anciens smartphones Galaxy en outils de soins oculaires abordables

by

Samsung a lancé le programme Galaxy Upcycling en 2017 pour réutiliser les anciens appareils Galaxy de manière innovante. Aujourd’hui, pour aider les communautés de soins ophtalmologiques dans les régions du monde à faible revenu ou intermédiaire, le géant coréen a lancé une nouvelle initiative. Samsung réutilise désormais les anciens smartphones Galaxy pour développer des outils de soins ophtalmologiques abordables.

L’annonce a été faite dans un article de blog officiel de la société. Dans cet article, Samsung explique qu’environ 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent d’une forme de déficience visuelle. Malheureusement, plus de la moitié de ces cas pourraient être évités si les patients disposaient d’outils et de services de soins oculaires abordables et fiables.

Aujourd’hui, Samsung utilise les anciens appareils Galaxy et sa nouvelle caméra portable Eyelike Fundus, qui a été présentée à la Samsung Developer Conference en 2019, pour créer un outil de diagnostic oculaire abordable. Le résultat est un appareil de diagnostic oculaire portable qui peut détecter plusieurs conditions ophtalmiques pouvant conduire à la cécité.

Le fonctionnement de cet appareil Samsung est assez simple. La caméra compacte Eyelike Fundus se connecte à un ancien appareil Galaxy à l’aide d’un objectif. Le smartphone fait alors office de « cerveau » de l’appareil et la caméra de fond d’œil capture les images des yeux des patients.

Les images capturées sont ensuite envoyées à une application sur le smartphone qui utilise des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour analyser les images et détecter les maladies ophtalmiques. Après la détection d’une maladie liée à la vision, l’application propose même un régime de traitement aux patients. Et tout cela « à une fraction du coût des instruments commerciaux », grâce à des smartphones Galaxy reconvertis.

Une excellente initiative

« Ce programme incarne la conviction de Samsung que la technologie peut enrichir la vie des gens et nous aider à construire un avenir plus équitable et durable pour tous », a déclaré Sung-Koo, le vice-président du Sustainability Management Office chez Samsung.

Samsung affirme s’être associé à l’Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB) et au Yonsei University Health System (YUHS) pour aider plus de 19 000 résidents vietnamiens avec sa caméra rétinienne portable. Maintenant, avec l’introduction de la nouvelle caméra Eyelike Fundus, la société a annoncé qu’elle allait étendre son programme Galaxy Upcycling à d’autres pays comme l’Inde, le Maroc et la Papouasie–Nouvelle-Guinée.