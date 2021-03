Le mois de mars a été riche en nouveautés pour les meilleurs Chromebooks et Chrome OS en général, puisque Chrome OS a fêté son 10e anniversaire au début du mois. Nous avons assisté à la sortie de nouveaux Chromebooks, comme le Lenovo Flex 5, ainsi qu’au succès continu des appareils Chrome OS dans leur ensemble.

Ayant débuté comme un navigateur surdimensionné sur des ordinateurs portables abordables, mais peu puissants, Chrome OS est devenu quelque chose que Microsoft et Apple considèrent désormais comme un rival, en particulier sur les marchés de l’éducation et des entreprises. La plateforme a définitivement grandi pour devenir une plateforme logicielle capable d’exécuter presque toutes les applications, que ce soit directement ou indirectement.

Cependant, son prochain atout est le jeu, et les récentes modifications apportées au code source de Chrome OS laissent entendre que Google pourrait être sur le point d’y parvenir.

Bien sûr, les Chromebooks peuvent déjà exécuter des jeux. Après tout, ils prennent en charge les applications Android et il existe également des jeux natifs de Linux. Plus récemment, Google a également activé la prise en charge du streaming de jeux Stadia, ce qui permet aux Chromebooks les moins performants de jouer à des jeux PC AAA. Cependant, il y a encore des centaines de jeux non disponibles pour Chrome OS qui sont sur Steam, et les signes d’un certain « Game Mode » suggèrent que ceux-ci vont prochainement arriver sur la plateforme.

Selon Chrome Unboxed, une fois implémenté dans Chrome OS, ce nouveau mode de jeu s’activera dès qu’une fenêtre plein écran de « Borealis » sera utilisée. Ce n’est pas très différent de ce qui se passe lorsque vous lancez Steam ou un autre jeu sur votre PC, puisque la souris et le clavier ou la manette sont immédiatement liés au jeu qui s’affiche à l’écran. Ce mode peut, à son tour, verrouiller le pointeur sur la fenêtre, activer des améliorations de performance pour les jeux, ou même rendre certains outils disponibles, comme la messagerie ou l’enregistrement d’écran.

Un avenir vers les jeux

Ce « Borealis » est une référence au conteneur Steam spécialisé sur lequel Google et Valve travailleraient depuis l’année dernière. Il s’agirait d’un conteneur Linux spécial basé sur Ubuntu et non sur Debian, optimisé pour exécuter les jeux Steam directement sur Chrome OS. Une fois que Borealis et le Game Mode seront lancés, ils pourraient ouvrir les vannes des jeux sur les Chromebooks, du moins ceux capables de les exécuter.

Contrairement au streaming de jeux, l’exécution de jeux Steam sur l’appareil nécessiterait un matériel plus puissant, du moins plus que ce qu’offre le Chromebook de base, même aujourd’hui. Cela dit, les Chromebooks fonctionnant sur la dernière plateforme Tiger Lake d’Intel, y compris ses graphiques Intel Xe, ainsi que sur AMD Ryzen avec des GPU Radeon sont attendus plus tard dans l’année, de sorte que tous ces éléments pourraient se mettre en place dans un proche avenir.