Zoom ouvre un SDK vidéo pour tous les développeurs

Comme la possibilité de communiquer par vidéo peut conduire à un engagement et à une collaboration accrus, Zoom a annoncé que son kit de développement logiciel (SDK) vidéo est désormais disponible dans le cadre de la plateforme Zoom pour les développeurs.

En utilisant le Video SDK de la société de visioconférence, les développeurs peuvent désormais tirer parti de la vidéo HD, de l’audio et des fonctions interactives pour créer leurs propres applications vidéo et expériences de bureau sans être liés à l’interface utilisateur de Zoom Meetings.

Dans un article de blog annonçant la disponibilité du Video SDK de Zoom, Zeus Kerravala, analyste principal chez ZK Research, explique comment les développeurs peuvent tirer parti de la popularité croissante de la vidéoconférence en ajoutant la vidéo à leurs applications et logiciels.

« L’utilisation de la vidéo n’a jamais été aussi importante. La prochaine vague d’expériences basées sur la vidéo sera alimentée par l’intégration de la vidéo directement dans les applications professionnelles et grand public qui améliorent de manière transparente les workflows et renforcent l’interaction sociale. Le Video SDK de Zoom est facile à utiliser et permet le développement rapide d’applications vidéo entièrement personnalisables ».

Le nouveau Video SDK de Zoom est disponible en deux plans : le plan « Pay As You Go » offre 10 000 minutes de vidéo par mois, tandis que le plan à 1 000 dollars par an offre 30 000 minutes de vidéo par mois. Quel que soit le plan choisi par les développeurs, ils seront en mesure de créer de nouvelles expériences client basées sur la vidéo dans un large éventail de catégories différentes.

De la vidéo dans une large variété d’expériences

Dans son article de blog, Natalie Mullin, responsable du marketing produit chez Zoom, explique que le SDK peut être utilisé pour créer des expériences sociales, de jeu, de vente et autres. Par exemple, les développeurs peuvent intégrer la fonctionnalité de Zoom dans des applications de réseaux sociaux pour offrir un streaming en direct en déplacement avec un chat interactif, des applications de jeu de bureau qui offrent de nouvelles possibilités d’engagement du public ou des applications de vente avec des expériences d’achat uniques adaptées aux clients.

Le Video SDK de Zoom est un élément important de la plateforme Zoom pour les développeurs, qui comprend des API, des SDK, des chatbots, des webhooks, la distribution d’applications et des intégrations. La dernière version de la société comprend également des analyses plus détaillées pour fournir aux développeurs un meilleur aperçu de la façon dont leurs applications fonctionnent et sont utilisées sur la place de marché d’applications Zoom.

Pour commencer à utiliser le Video SDK de Zoom, les développeurs peuvent choisir un plan ou, s’ils ont d’autres questions, ils peuvent sélectionner l’option « Contact Sales » sur la page du Video SDK pour entrer en contact avec l’équipe ISV de la société pour plus de détails.