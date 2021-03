Le Xiaomi Mi 10S est lancé en Chine avec une puce Snapdragon 870

Bien que la série Xiaomi Mi 10 ait été lancée il y a plus d’un an, la société continue de proposer des variantes de ce nom. Après le modèle haut de gamme Mi 10T Pro, Xiaomi vient de lancer le Xiaomi Mi 10S, faisant passer la série un cran au-dessus, menaçant de couper le marché du nouveau Xiaomi Mi 11. Comme promis il y a quelques jours, Xiaomi a lancé le Mi 10S 5G en Chine. Le smartphone est le dernier-né de la série Mi 10 que la société a lancé l’année dernière. Le Mi 10S 5G embarque des composants légèrement meilleurs, un système de quadruple caméra doté d’un capteur principal de 108 mégapixels, une recharge rapide, et bien plus encore.

Maintenant, avant d’arriver au prix et à la disponibilité du nouveau Mi 10S 5G, laissez-moi vous donner un aperçu des principales spécifications de l’appareil.

Tout d’abord, le Mi 10S 5G dispose du même écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz que le précédent Mi 10. Il est doté d’une résolution de 2 340 x 1080 pixels, d’une luminosité maximale de 1120 nits et d’une prise en charge de la gamme de couleurs DCI-P3. C’est un écran poinçonné avec un trou en haut pour loger la caméra frontale de 20 mégapixels.

En parlant d’optique, l’appareil est doté d’un réseau de quatre caméras à l’arrière. Il est doté d’un capteur primaire de 108 mégapixels avec un support OIS, d’un capteur ultra-large de 13 mégapixels et de deux capteurs de 2 mégapixels pour les macrophotographies et la mesure de la profondeur.

Le Mi 10S 5G embarque le processeur Snapdragon 870 de Qualcomm. Il s’agit d’une mise à niveau par rapport à la précédente génération disposant d’une puce Snapdragon 865 à bord du Mi 10. En dehors de cela, l’appareil dispose également d’un GPU Adreno 650, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5, et 256 Go de stockage extensible.

Des caractéristiques phares

Pour alimenter ces composants, l’appareil est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 780 mAh prenant en charge la charge rapide de 33 W (connexion filaire), la charge sans fil de 30 W et la charge sans fil inversée de 10 W. L’appareil est doté d’un port de charge USB-C en bas de l’appareil.

Le Mi 10S 5G est également livré avec la connectivité 5G (évidemment), la prise en charge du Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, le NFC et le refroidissement liquide VC pour de meilleures performances thermiques. En outre, il y a un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran et des haut-parleurs Harmon Kardon. Ces haut-parleurs ont également été classés parmi les meilleurs du marché par DxOMark.

L’appareil est disponible en trois coloris : noir, bleu et blanc. Il fonctionne avec la dernière version MIUI 12, basée sur Android 11.

Prix et disponibilité

Venons-en maintenant au prix du nouveau Mi 10S 5G. Il a été lancé avec un prix de départ de 3 299 CNY (~ 425 euros) pour la variante 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en Chine. La variante plus haut de gamme avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 3 499 CNY (~ 450 euros) et le modèle le plus haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne est vendu à 3 799 CNY (~ 490 euros).

En outre, la société a lancé un emballage standard qui est livré sans chargeur dans la boîte. Il existe cependant une édition « Package » qui comprend un chargeur rapide de 33 W. Les prix de ces deux éditions sont similaires en Chine.