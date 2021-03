Selon Mark Zuckerberg, les Oculus Quest 3 et 4 déjà en cours de développement

Le casque Oculus Quest 2 de Facebook a reçu des critiques élogieuses que vers la fin de l’année 2020, mais son succès signifie que la société ne montre aucun signe de ralentissement de ses ambitions en matière de réalité virtuelle. Dans une interview accordée à The Information, le PDG Mark Zuckerberg a révélé que non seulement un successeur du Oculus Quest 2, le Oculus Quest est en préparation, mais que l’entreprise en est déjà aux premières étapes du travail sur le Oculus Quest 4.

« En raison de la façon dont le matériel est développé, vous devez en quelque sorte savoir à quoi ressembleront vos trois prochains produits en même temps », a déclaré Zuckerberg.

« Ce n’est pas comme pour les logiciels, où nous changeons toutes les deux semaines. Nous avons des équipes de produits qui travaillent sur les prochaines générations de réalité virtuelle et sur ce à quoi vont ressembler les Quest 3 et 4″.

Les développements les plus importants pour les futurs appareils Oculus Quest, selon Zuckerberg ? « L’enregistrement des yeux et des visages », dit-il. « Si vous êtes vraiment excité par la présence sociale, vous voulez vous assurer que l’appareil possède tous les capteurs pour animer des avatars réalistes afin de bien communiquer ».

La prochaine grande étape d’Oculus semble alors se situer du côté social de la réalité virtuelle. Zuckerberg et son équipe cherchent à rendre les interactions sociales dans la réalité virtuelle plus naturelle et plus réaliste, car ils voient de plus en plus de gens traîner, jouer et travailler ensemble dans ses espaces numériques. Mais cette ambition est un défi du point de vue matériel.

Des changements dans l’avenir ?

« Du côté de la réalité virtuelle, je pense que les principales questions sur lesquelles nous nous concentrons actuellement sont les suivantes : comment intégrer davantage de capteurs dans l’appareil pour créer une meilleure expérience sociale », a-t-il poursuivi pendant l’interview. « Faire fonctionner chaque capteur nécessite plus de puissance CPU et cela génère plus de chaleur et crée tous ces différents problèmes », poursuit-il.

Faire entrer des humains dans la VR est un obstacle intéressant pour toute entreprise ou toute application VR. Les avatars existants d’Oculus peuvent déjà simuler le mouvement des lèvres lorsqu’ils reconnaissent la parole arrivant dans le microphone du casque, mais ils restent plutôt inertes avec une expression limitée.

Facebook a annoncé en septembre dernier que le système actuel des avatars d’Oculus serait bientôt remplacé par les avatars de réalité virtuelle mis en place sur Facebook, avec une équipe de designers (dont des anciens de Pixar) qui donnent vie aux personnages les plus caricaturaux.