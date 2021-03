La production de puces de 3 nm pour les appareils Apple de 2022 va s’accélérer

Des puces plus rapides et plus économes en énergie devraient être lancées l’année prochaine. Selon un nouveau rapport, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, devrait commencer à produire des puces selon un nouveau procédé de 3 nm plus tard dans l’année, la production en volume devant commencer en 2022.

Les nouvelles puces en 3 nm pourraient être intégrées dans des produits tels que les processeurs de la série A des iPhone et iPad d’Apple, ainsi que les puces de la série M des nouveaux Mac de prochaine génération, dont le MacBook Pro. Ces informations corroborent des fuites antérieures suggérant qu’Apple pourrait migrer ses produits vers les puces en 3 nm en 2022.

L’actuel processeur Apple M1, que l’on trouve sur les nouveaux Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro, est l’un des premiers à utiliser un processus de 5 nm, ce qui permet au géant technologique de Cupertino de revendiquer de forts gains de performances tout en prolongeant encore l’autonomie des appareils par rapport aux anciens produits basés sur des processeurs d’Intel.

Le passage d’un processeur de 5 nm à 3 nm l’année prochaine pourrait donner aux nouveaux appareils une efficacité de la batterie jusqu’à 30 % supérieure et une amélioration des performances de 15 % par rapport aux Mac M1. À titre de référence, aujourd’hui Apple revendique déjà une autonomie de 20 heures sur le MacBook Pro de 13 pouces doté d’une puce M1.

En raison de l’engagement d’Apple à acheter des puces produites par les usines de TSMC, la société s’est engagée à étendre la fabrication de ses puces de 3 nm à 55 000 unités en 2022, selon MacRumors, citant un rapport DigiTimes. Et TSMC pourrait faire passer le taux de production à 105 000 unités par mois en 2023.

Un partenariat gagnant-gagnant

En plus de travailler au renforcement des capacités pour le processus de 3 nm de prochaine génération, TSMC fabrique également davantage de plaquettes de 5 nm pour répondre à la demande mondiale. La société prévoit de fabriquer 105 000 plaquettes de 5 nm par mois au cours du premier semestre 2021, contre 15 000 plaquettes par mois au quatrième trimestre de l’année dernière. Au cours du second semestre, TSMC pourrait passer à 120 000 plaquettes par mois et atteindre 160 000 plaquettes par mois d’ici 2024, indique le même rapport. Ces puces ne servent pas seulement à Apple, mais aussi à d’autres clients comme AMD, Marvell, Broadcom et Qualcomm.

Avec l’expansion de la capacité de fabrication de puces de TSMC, on peut espérer que les pénuries de CPU et GPU commenceront à se résorber, notamment pour les processeurs Ryzen et les puces graphiques Radeon d’AMD, bien que ce silicium actuel soit basé sur un processus de 7 nm. En plus de fabriquer des processeurs et des cartes graphiques pour les PC, AMD met également ses puces à disposition des consoles. Une augmentation des rendements de production de TSMC pourrait donc contribuer à maintenir en stock dans les rayons des boutiques les Xbox Series X|S de Microsoft Xbox et la PlayStation 5 de Sony, qui sont difficiles à trouver.

En ce qui concerne l’iPhone de nouvelle génération — appelé iPhone 13 selon les fuites actuelles — Apple pourrait utiliser un processeur de 5 nm amélioré appelé 5 nm+. Le processeur N5P pourrait aider Apple à extraire une efficacité et des performances supplémentaires du nœud de 5 nm avant qu’il ne passe à 3 nm.