Apple a chargé LG Display de concevoir les écrans de son iPhone pliable

Les designers doivent travailler sur deux composants uniques des smartphones pliables : la charnière, qui permet au smartphone de s’ouvrir et de se fermer plusieurs fois sans se casser, et l’écran, qui doit se plier et se déplier facilement. Il semblerait que l’iPhone Flip d’Apple ne soit pas encore équipé de ce dernier, ce qui laisse supposer qu’il en est encore loin.

C’est ce qui ressort d’un rapport du site chinois Digitimes qui indique que, selon des sources internes, Apple a chargé LG Display de concevoir (mais pas nécessairement de produire) les écrans de son premier smartphone pliable.

Si ce rapport est authentique, il suggère que l’iPhone Flip est très tôt dans son développement. Il faudra sans doute beaucoup de temps à LG pour concevoir un écran pliable qui fonctionne bien, y compris les tests, le prototypage et le brevetage de différentes versions, et même une fois que cet écran sera finalisé, le smartphone lui-même doit passer par toutes ces mêmes étapes.

Même après cela, l’écran et les autres composants devront être produits en série, et d’après ce que l’on sait, LG n’est pas prête pour cela. En d’autres termes, il est peu probable que la date de sortie de l’iPhone pliable soit proche.

Nous avons entendu parler de plusieurs dates de sortie de l’iPhone pliable, mais elles restent très disparates avec un délai de 2 ans entre les dates fournies. Pour l’instant, on peut légitimement prévoir un lancement entre 2022 ou 2023.

Quand l’iPhone Flip sortira-t-il ?

Cependant, cette nouvelle rumeur suggère que nous pourrions nous trouver après cette hypothétique date. Allons-nous voir la série d’iPhone 15 en 2023 aux côtés du premier smartphone pliable d’Apple ? Bien que nous n’aurons jamais la réponse à ce jour, le plus important avec cette rumeur est le fait qu’elle nous dit qu’Apple ne dispose pas encore d’un écran pour son smartphone pliable. Cela signifie que nous pouvons écarter toute fuite ou rumeur qui apporte des informations détaillées sur l’écran, car il s’agira probablement de spéculation.

Mais ce dont personne ne doute, c’est que l’iPhone Flip (ou iPhone Fold, on ne sait pas comment il sera lancé le marché) n’existera probablement pas avant des années. Nous devrons donc patienter avant de voir le premier smartphone pliable d’Apple.