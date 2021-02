L’iPhone 13 pourrait se vanter d’un mode Always-On Display

L’iPhone X, en 2017, a été le premier à concrétiser le passage, annoncé depuis longtemps, des écrans LCD aux panneaux OLED pour les iPhone d’Apple. La technologie OLED présente quelques avantages par rapport aux écrans LCD, mais l’un des principaux est resté inutilisé dans les iPhone, du moins jusqu’à présent. Cela pourrait changer pour l’iPhone 13, ou du moins pour les modèles Pro, qui utiliseront une nouvelle technologie d’affichage qui, avec les panneaux OLED, peut enfin apporter aux iPhone des fonctionnalités déjà vues sur les smartphones Android.

L’un des principaux avantages de l’OLED est qu’il ne nécessite aucune puissance pour afficher le noir. Le pixel peut simplement être éteint, ce qui permet de n’éclairer que certaines parties de l’écran, mais de ne pas consommer d’énergie comme le ferait un écran LCD dans les mêmes circonstances. C’est ce qui a donné naissance à la fonction Always-On Display sur certains smartphones Android ainsi que sur l’Apple Watch.

Si pour certains il peut sembler un peu trop tôt pour discuter de toutes les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 13, nous savons déjà que Apple envisage une série de grands changements, notamment l’abandon complet du connecteur Lightning, certaines améliorations concernant les caméras et même le retour du capteur d’empreintes digitales Touch ID. Une nouvelle vidéo publiée par EverythingApplePro et basée sur des informations partagées par Max Weinbach, observateur de l’industrie du mobile, indique que le futur iPhone 13 pourrait être doté d’une fonction Always-On Display.

Si tout cela vous semble familier, c’est parce qu’une telle fonctionnalité existe depuis un certain temps et qu’elle est l’une des caractéristiques communes de l’écosystème des appareils Android.

Ce qu’elle fait est très simple et se résume à quelques mots : le Always-On Display affiche des informations essentielles, telles que l’heure, la date, les appels manqués et d’autres données, sur l’écran même lorsque l’appareil est verrouillé. En théorie, l’impact sur l’autonomie est minime, bien que dans le cas de Samsung, j’ai personnellement remarqué une baisse de 10 % causée par l’activation d’une telle fonctionnalité.

Apple souhaite que ses smartphones soient dotés de fonctionnalités analogues, et le prochain iPhone 13 pourrait donc également être équipé de la fonction Always-On Display. Et bien sûr, cette dernière ne serait pas très différente de celle que nous avons déjà sur Android ces jours-ci, mais, dans la plus pure tradition d’Apple, on peut s’attendre à ce que le géant technologique basé à Cupertino présente le nouveau système comme une réelle innovation.

Lancement prévu en septembre

Le lancement du nouvel iPhone 13 est prévu pour septembre, car cette fois-ci, Apple veut s’assurer qu’aucun retard n’affectera sa gamme de smartphones.

En d’autres termes, les mises à niveau d’Apple pour l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max devraient toutes être lancées en septembre, les ventes devant débuter dans le courant du même mois. De plus amples informations sur la gamme de fonctionnalités devraient faire surface à l’approche du lancement en septembre.