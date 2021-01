Pour Microsoft, il est temps que les entreprises adoptent l’open source

Microsoft a une fois de plus soutenu l’utilisation des logiciels libres dans le monde technologique moderne. En effet, Microsoft a déclaré qu’elle avait beaucoup appris de son engagement accru dans le monde de l’open source, ajoutant que l’open source est désormais aussi le « modèle accepté » de collaboration entre les entreprises.

Détracteur d’un temps, Microsoft n’a pas seulement adopté l’open source, mais promeut aussi activement ce modèle, qui est essentiellement l’antithèse de la méthodologie commerciale propriétaire du géant du logiciel.

En effet, Microsoft était autrefois l’un des plus purs fournisseurs de logiciels propriétaires, mais elle a fait des efforts pour redorer son blason au cours de la dernière décennie. Dirigé en grande partie par Satya Nadella, qui a supervisé le passage open source du .NET, l’adhésion de Microsoft à la Linux Foundation et l’initiative open source, Microsoft a fait tout son possible pour convaincre le monde qu’elle est tout à fait faite pour l’open source.

Dans un récent article de blog, Sarah Novotny partage quatre leçons que l’industrie technologique peut tirer de l’open source dans cette nouvelle ère de premiers workspaces de télétravail. Elle a déclaré que l’adoption par l’ensemble du secteur des technologies open source a encouragé la collaboration entre les entreprises, en particulier entre les géants de la technologie, qui peuvent se passer d’une grande partie des avocats pour unir leurs forces en quelques semaines plutôt qu’en quelques mois. Cela souligne le rôle que joue l’open source pour rassembler les mastodontes technologiques du monde.

« 2020 a fondamentalement changé le nombre d’entreprises et d’équipes qui travaillent….. Cependant, pour ceux d’entre nous qui sont profondément engagés dans l’open source, le travail à distance est notre norme depuis de nombreuses années, car les communautés open source sont vastes, distribuées dans le monde entier et nécessitent une collaboration efficace des développeurs du monde entier », a écrit Novotny.

L’essor de l’open source

Dans l’article, Novotny s’appuie sur les récentes initiatives de Microsoft en matière de logiciels libres et sur la façon dont il aide l’écosystème à se préparer à cette nouvelle normalité forcée par la pandémie. Elle explique que l’Open Source Programs Office (OSPO) de Microsoft a contribué à l’effort d’open source de la société alors que le géant du logiciel continue à ouvrir davantage de ses technologies. L’entreprise a également rejoint l’Open Source Security Foundation (OSSF) aux côtés de ses anciens rivaux, Google et IBM.

Réfléchissant sur l’expérience de Microsoft en matière d’open source, Novotny écrit : « Il y a quelques années, si vous vouliez rassembler plusieurs grandes entreprises technologiques pour vous aligner sur une initiative logicielle, établir des normes ouvertes ou convenir d’une politique, cela nécessitait souvent plusieurs mois de négociations, de réunions, de débats, d’allers-retours avec des avocats… », ajoutant que « l’open source a complètement changé la donne : il est devenu un modèle accepté par l’industrie pour la collaboration entre entreprises ».

L’entreprise a souligné plusieurs façons dont elle tire des enseignements de ses investissements dans l’open source, notamment l’importance d’écouter les réactions de la communauté, la nécessité d’aider les employés à trouver un équilibre entre autonomie et adhésion à la politique de l’entreprise, et pourquoi la « surcommunication » peut contribuer à éliminer l’incertitude et le stress.