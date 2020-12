Le PC modulaire de gaming Tomahawk de Razer est enfin en vente

Depuis des années, Razer parle de PC de jeu modulaires avec des pièces interchangeables. Aujourd’hui, après plusieurs concepts, une révélation au CES 2020, et des boîtiers de PC standard avec la marque associée, la société vend en fait pour la première fois un PC de bureau préfabriqué.

Le Razer Tomahawk est la version finale de ce que nous avons vu au CES 2020 en janvier dernier. Il s’agit d’un simple boîtier avec deux emplacements PCIe : un pour un GPU de taille standard, et un pour une carte Intel NUC Element qui contient le CPU, la RAM, le stockage, et pratiquement tout ce dont vous avez besoin pour un PC fonctionnel.

Le module NUC comprend un processeur Core i9-9980HK Coffee Lake de 45 W, 16 Go de RAM DDR4, un SSD NVMe de 512 Go et un disque dur de 2 To. La mémoire et le stockage sont évolutifs, mais pas l’unité centrale, à moins que Intel ne propose une autre carte NUC compatible que vous pouvez échanger directement dans le Tomahawk. Le processeur Coffee Lake est le genre de pièce que l’on peut trouver dans un ordinateur portable de jeu haut de gamme, donc bien qu’il soit rapide aujourd’hui, il pourrait bien être quelque chose que vous voudriez mettre à niveau plus tard.

Le Tomahawk peut loger un GPU de taille standard allant jusqu’à 320 x 140 mm et il est possible de le commander avec une NVIDIA RTX 3080 Founders Edition préinstallé. Le châssis métallique de 210 x 365 x 150 mm a une capacité de 10L, est livré avec une alimentation de 750W et utilise un refroidissement actif. Il dispose de 4 ports USB-A 3.2 et de 2 ports Thunderbolt 3, ainsi que du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0 embarqués.

Razer affirme que sa petite taille est conçue pour être utilisée lors de tournois et de LAN parties ou simplement pour libérer de l’espace de bureau.

Un PC onéreux

Investir aujourd’hui dans un Razer Tomahawk peut donc être ou non un investissement judicieux pour l’avenir. Vous pourrez certainement mettre à niveau le GPU sans avoir à connecter une station d’accueil graphique externe. Le CPU ? Vous pourrez peut-être aussi le mettre à niveau. Si vous recherchez un PC de jeu plus polyvalent, vous feriez peut-être mieux d’opter pour une tour plus traditionnelle. Mais, le Razer Tomahawk est plus petit qu’un ordinateur de bureau classique, ce qui signifie qu’il prendra moins de place sur votre bureau. Et il est toujours très puissant.

Il faut vraiment apprécier ces attributs pour que le Tomahawk en vaille la peine, car il n’est pas surprenant qu’il ne soit pas bon marché. Razer l’a proposé à 2 599,99 euros pour le modèle de base sans GPU discret ; des précommandes ont été ouvertes, mais il est actuellement en rupture de stock.