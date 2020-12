OPPO a un brevet pour un smartphone avec une caméra arrière détachable

Je dirais que OPPO et Vivo sont deux marques de smartphones qui travaillent sans relâche pour améliorer leur technologie de caméra. Nous avons déjà vu OPPO lancer des smartphones dotés d’un zoom hybride 10x et d’une caméra placée sous l’écran. Et maintenant, un récent brevet révèle que le géant chinois travaille sur quelque chose de beaucoup plus fou.

Comme la montre l’image ci-dessus, la dernière demande de brevet déposée par OPPO à l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) montre un smartphone équipé d’un module de caméra arrière amovible. Ce futuriste smartphone de OPPO aura une cavité pour un module de caméra dans le panneau arrière. Il vous permettra de sortir le module de caméra et de l’utiliser pour des selfies, des appels vidéo et des photos de groupe. Vous pouvez placer le module n’importe où et utiliser le smartphone pour prendre des photos — mais, il y a un hic. J’en parlerai plus bas.

Le module de caméra détachable a la forme d’une pilule rectangulaire. Il est équipé de deux capteurs et d’un flash LED dont le brevet a été déposé. Bien que le concept soit assez fou, vous seriez plus surpris d’apprendre que le module de caméra a un port USB-C caché. Vous devrez connecter le module au port Type-C pour déclencher votre photo.

Le port USB-C semble être accessible sous deux angles — 90 degrés et 180 degrés. Cela signifie que vous aurez plus de polyvalence (comme nous l’avons déjà vu avec la caméra rotative du ZenFone 7) lors de la capture de vidéos ou de photos de groupe.

Et plus de fonctionnalités ? Eh bien, le brevet révèle que le module de caméra arrière sera doté d’un circuit imprimé flexible. Cela signifie que OPPO pourra monter des modules Wi-Fi, Bluetooth et NFC pour le rendre accessible à distance — sans le port USB-C. De plus, le module peut également loger une batterie lithium-ion qui peut être chargée par le smartphone lui-même. C’est le point dont je parlais au début. OPPO devra intégrer une technologie sans fil et une batterie dans le module de la caméra pour que cela devienne une réalité.

De réelles interrogations

Ce brevet soulève la question de savoir si de nombreuses personnes souhaiteront devoir retirer le module de la caméra chaque fois qu’elles ont besoin de faire un selfie. Néanmoins, cela vous donnerait probablement beaucoup de flexibilité en matière de contrôle à distance, si vous pouvez utiliser le smartphone pour faire fonctionner le module sans fil.

Si la technologie du module de caméra devient une réalité dans les deux prochaines années, nous pouvons nous attendre à ce que OPPO construise une variété de modules. Un module pourrait offrir des photos de 108 mégapixels tandis que l’autre pourrait facilement servir à des photos avec un zoom de 100x. Vous serez bientôt en mesure de transporter plusieurs modules et de les échanger à chaud selon vos besoins. Ça a l’air cool, non ? Cependant, je vous suggère de prendre le brevet avec des pincettes, car il est possible qu’il ne voie jamais le jour.