Voici les gagnants du "Best of 2020" de l'Apple App Store

Un jour à peine après l’annonce par Google de ses prix « Best of Play Store 2020 », Apple a suivi le mouvement en publiant sa liste annuelle des meilleures applications et des meilleurs jeux sur l’App Store. Pour la toute première fois, Apple remettra des prix physiques « Best of 2020 » de l’App Store, avec l’icône de l’App Store et le nom du gagnant gravé sur l’autre face.

Apple a sélectionné un total de 15 meilleures applications et jeux cette année. Il est intéressant de noter que la meilleure application iPhone de l’année, « Wakeout ! », une application d’entraînement à domicile pour vous aider à rester actif et à mieux dormir a été conçue par un développeur indépendant nommé Andres Canella.

Consultez la liste complète ci-dessous :

Meilleures applications de 2020 sur l’App Store

Application iPhone de l’année : Wakeout !

Application iPad de l’année : Zoom

Application Mac de l’année : Fantastical

Application Apple TV de l’année : Disney+

Application Apple Watch de l’année : Endel

En ce qui concerne les jeux, Apple a fait son choix entre l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple TV et l’Apple Arcade. Notamment, le jeu de l’année sur iPhone « Genshin Impact » et le jeu de l’année sur iPad « Legends of Runeterra » ont également été récompensés par le Play Store.

Meilleurs jeux de 2020 sur l’App Store

Parallèlement, Apple a également révélé une liste des applications tendance de l’année. Cette liste comprend un mélange d’applications de soins personnels, d’applications liées à l’éducation, de jeux et d’applications de dons de charité. Consultez la liste complète ci-dessous :

Tendances des App Store en 2020

Shine — La sensibilisation à la santé mentale

Explain Everything Whiteboard—Outil de collaboration en ligne

Caribu — Plateforme d’appel vidéo

Pokémon GO—Jeu AR

ShareTheMeal—Application pour les dons de charité

« Cette année, plus que jamais, certains de nos moments les plus créatifs et les plus connectés se sont produits dans des applications. Cela a été possible grâce au travail extraordinaire des développeurs qui ont introduit des expériences nouvelles et utiles dans les applications tout au long de l’année », a déclaré Phil Schiller, Apple Fellow.

Outre ces meilleures applications et jeux de l’App Store, vous pouvez également consulter les derniers classements des meilleures applications et des meilleurs jeux de l’année.