Samsung tease quelques modèles de futuristes smartphones pliables

Il ne fait guère de doute que Samsung est en avance sur la concurrence en ce qui concerne les smartphones pliables. Après le contretemps initial avec le smartphone Galaxy Fold de première génération, l’entreprise s’en est bien sortie avec les smartphones Galaxy Fold 2 et Z flip. Si Samsung doit encore cocher quelques éléments de sa liste avant que son smartphone pliable puisse être considéré comme vraiment complet, cela ne l’empêche pas de préparer d’autres choses. Bien sûr, avec une entreprise aussi grande que Samsung, elle travaille souvent sur d’autres choses en arrière-plan, des choses qui ne verront peut-être jamais le jour. Souvent, nous n’en avons qu’un aperçu dans les brevets, mais les nouvelles fuites nous donnent encore plus d’espoir sur l’avenir les smartphones.

Il y a quelques jours, Samsung nous a donné un aperçu de quelques modèles de smartphones innovants que nous pourrions voir dans un proche avenir. Nous sommes tombés sur un certain nombre de brevets au hasard, mais ces esquisses ont été partagées sur le site officiel de Samsung Display, ce qui offre une crédibilité bien nécessaire. Pour rappel, il s’agit de la même unité commerciale qui fournit des écrans de smartphones à la division mobile de Samsung.

Ce que nous pouvons voir, c’est un smartphone avec un écran à trois volets qui, autrement, pourrait ressembler à un Galaxy Fold 2, mais avec un volet supplémentaire. Cette conception offre non seulement un écran principal plus grand lorsqu’il est déplié, mais supprime également la nécessité d’un écran secondaire externe.

Cela signifie que l’appareil dans son ensemble pourrait être légèrement plus épais à cause des trois couches d’écran empilées les unes sur les autres. Il offre un écran massif de la taille d’une tablette qui est non seulement idéal pour la lecture de multimédias, mais qui peut également servir d’appareil de production super compact et puissant lors de vos déplacements.

Dans un autre article du blog, la société a publié l’image d’un smartphone avec un écran enroulable. Cet appareil futuriste ressemble à un tube à rouler et l’écran pourrait s’étendre comme une tablette de grande taille si nécessaire. Mais on ne sait pas très bien dans quelle mesure cette conception pourrait être pratique, car l’écran rétracté pourrait ne pas avoir de base dure sur laquelle taper, à moins que Samsung n’ait mis au point une surface dure pliable analogue pour supporter l’écran mince et flexible.

L’avenir de nos smartphones est excitant

Nous avons vu des fabricants comme TCL, LG et très récemment OPPO teaser leurs smartphones futuristes avec des écrans rétractables présentant de plus grands écrans logés dans un facteur de forme beaucoup plus petit. Les écrans rétractables, contrairement aux écrans pliables, pourraient être considérés comme légèrement meilleurs, car ils permettent de passer à un écran plus grand à la demande. Cependant, les fabricants sont encore en train de régler des problèmes tels que les pièces mobiles et la fragilité de l’écran lui-même.

Si ces conceptions offrent une perspective intéressante de ce à quoi pensent les fabricants, il est clair que les smartphones n’évolueront pas du jour au lendemain. Cela dit, ces teasers ne garantissent pas que ces smartphones deviendront bientôt réalité, mais c’est vraiment agréable de voir ce que les constructeurs ont en tête.