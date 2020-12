Cette nouvelle application Web de Google peut vous aider à écrire vos propres poèmes

Google, comme nous le savons tous, travaille sur les technologies basées sur l’intelligence artificielle depuis un certain temps déjà. Aujourd’hui, une nouvelle application Web basée sur l’IA du géant de Mountain View peut vous aider à ajouter automatiquement quelques lignes à votre poème. Bien que cela ne vous aide pas à réveiller le poète qu’il y a en vous, cela peut donner un coup de fouet à votre imagination.

Verse by Verse, comme le dit Google, « est une muse expérimentale alimentée par l’IA qui vous aide à composer des poèmes inspirés des poètes américains classiques ». Cependant, j’espère vraiment qu’ils deviendront plus inclusifs lorsqu’il s’agira de choisir des poètes pour l’inspiration.

Autrement dit, Verse by Verse implique l’intervention de l’homme et de la machine pour créer le poème final, qui peut être moins que logique selon le degré de dépendance aux suggestions de l’IA. Si un poète particulier vous inspire, Verse by Verse vous aidera à imiter son style, en supposant qu’il soit l’un des 22 auteurs proposés par l’outil.

Ainsi, pour que le système fonctionne, Google a intégré une combinaison de deux modèles d’apprentissage machine : un générateur formé sur des poèmes bien connus et un second modèle qui vous aide à décider quel vers correspondra à votre poème.

Comment créer votre poème ?

Voici comment cela fonctionne. Après avoir choisi jusqu’à trois poètes classiques comme source d’inspiration, vous devez sélectionner une forme, un schéma de rimes et un nombre de syllabes. Cela vous amènera à la dernière étape, qui consiste à alimenter le système d’intelligence artificielle avec votre première ligne. Et voilà !

L’application prendra vos vers et les complétera toute seule. Vous pouvez donc maintenant appuyer sur le bouton « Complete » et ajouter un titre approprié pour votre création.

Donc, si vous voulez écrire votre chef-d’œuvre, vous pouvez consulter Verse by Verse depuis ce lien.