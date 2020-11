Les ventes de smartphones de Huawei s’effondrent, Apple, Xiaomi, OPPO en force

Les dernières données des études de marché pour le troisième trimestre 2020 (Q3) ont été publiées en Europe. Il est particulièrement intéressant de noter les performances en Europe occidentale, où le confinement imposé par la COVID-19 a entraîné la fermeture de certaines des économies les plus vitales. Alors que l’industrie des smartphones a été touchée, ces dernières données suggèrent que certaines marques se sont déjà remises sur pied.

Huawei a vraiment eu du mal à faire face à toutes les sanctions aux États-Unis, ce qui a affecté ses activités sur d’autres marchés également, et sans surprise, cela a contribué à une baisse assez importante que la société a enregistrée en Europe occidentale.

Selon les données d’IDC, les ventes de smartphones de Huawei sont passées de 6,2 millions au troisième trimestre 2019 à pas moins de 2,5 millions d’unités au troisième trimestre 2020, soit une baisse de pas moins de 58,7 %. Il s’agit d’une baisse massive, cela ne fait aucun doute, et la question de la santé mondiale est une autre raison de blâmer pour tout cela.

Mais d’un autre côté, les fermetures qui ont eu lieu en Europe occidentale ont en fait aidé des entreprises comme Apple et Xiaomi, qui ont toutes deux amélioré leurs ventes d’une année sur l’autre.

Apple, Xiaomi, OPPO — les rois

Apple a expédié 8,2 millions d’iPhone au cours du troisième trimestre de l’année, contre 8,1 millions l’année précédente (soit une augmentation de 1,1 %), tandis que Xiaomi est passée de 1,5 million d’unités à pas moins de 3,7 millions, ce qui représente une amélioration de pas moins de 151,6 %. « Parmi les cinq premiers fournisseurs, Apple, Xiaomi et OPPO ont été les vedettes du troisième trimestre, affichant la plus forte croissance de la région. Apple a bénéficié des fortes ventes du nouvel iPhone SE (2020) et de la performance continue de son portefeuille d’iPhone 11. L’iPhone 11 et l’iPhone SE (2020) ont été les deux meilleures ventes du trimestre », déclare IDC.

OPPO est donc un autre vainqueur des malheurs de Huawei, puisque ses ventes sont passées de 0,1 million au troisième trimestre 2019 à 0,9 million cette année. Cela représente une croissance de 566,2 % par rapport à l’année précédente.

Samsung reste le leader

Samsung reste le numéro un même en Europe occidentale, à ceci près que les Sud-Coréens sont eux aussi aux prises avec des conditions de marché difficiles. Les ventes de nouveaux smartphones de Samsung sur ce marché ont chuté de 11 millions d’unités au troisième trimestre 2009 à 10,3 millions d’unités au cours du même trimestre 2020, soit une baisse de 6,9 % par rapport à l’année précédente.

Au total, 28,8 millions de smartphones ont été expédiés en Europe occidentale au cours du troisième trimestre. Le trimestre en cours pourrait également être affecté par la deuxième vague de fermetures des marchés d’Europe occidentale comme le Royaume-Uni, l’Espagne et la France évidemment.