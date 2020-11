L’iPhone 12 Pro coûterait 406 dollars à Apple alors que l’iPhone 12 coûte 373 dollars

Nous savons depuis un certain temps que les iPhone sont parmi les smartphones les plus chers du marché, et si vous vous demandez pourquoi, c’est en raison de la traditionnelle combinaison des coûts des composants, de la recherche et du développement, et de la marge propre à Apple.

Un démontage des iPhone 12 et iPhone 12 Pro par le géant japonais des médias, Nikkei, en collaboration avec la société d’analyse technologique Fomalhaut Techno Solutions, basée à Tokyo, semble avoir révélé certains détails clés sur le coût de leurs composants. Selon le rapport, le coût de fabrication de l’iPhone 12 Pro haut de gamme est de 406 dollars, tandis que le coût de l’iPhone 12 est de 373 dollars. Si vous vous posez la question, vous pouvez acheter l’iPhone 12 Po au prix de 999 dollars (1 159 euros en France), ce qui fait qu’Apple a plus que doublé le coût pour ce modèle. Évidemment, et comme toujours, notez que divers frais généraux entrent dans le calcul du prix de vente du smartphone.

Pour le plus gros smartphone, les composants sud-coréens représentent 26,8 % de sa valeur, tandis que les pièces fabriquées aux États-Unis en représentent 21,9 %, tout comme en Europe. Le premier comprend les écrans OLED du smartphone fabriqués par Samsung qui coûtent 70 dollars, tandis que le second comprend les modems Snapdragon x55 5G de Qualcomm qui coûtent 90 dollars.

Il va sans dire que la puce 5G disponible sur l’iPhone 12 est celle qui est la plus chère. Apple a investi massivement dans les capacités 5G, et tous les modèles lancés cette année sont dotés de telles caractéristiques, tout cela grâce au modem 5G de Qualcomm.

Le processeur A14 Bionic d’Apple coûterait 40 dollars, tandis que les autres composants coûteux comprennent la RAM et la mémoire flash, qui coûteraient respectivement 12,80 et 19,20 dollars. Les capteurs d’images CMOS de Sony à bord de l’iPhone 12 Pro coûteraient entre 7,40 et 7,90 dollars l’unité, alors que ceux de l’iPhone 12 standard sont vendus entre 5,40 et 7,40 dollars.

Merci à la Corée du Sud !

Les composants fabriqués en Chine représentent moins de 5 % du coût total de l’iPhone 12, en grande partie à cause des problèmes d’approvisionnement dans le contexte du durcissement des sanctions américaines contre les entreprises technologiques chinoises. Toutefois, comme le souligne le rapport, la plupart des iPhone continuent d’être fabriqués en Chine, bien que la société se couvre en étendant une partie de sa production en Inde et au Vietnam ces dernières années. Le Japon contribue également à la fabrication de l’iPhone 12 avec 13,6 % des pièces, tandis que les entreprises taïwanaises représentent 11,1 %.

La gamme d’iPhone 12 a été dévoilée lors de l’événement « Hi, Speed » d’Apple à Cupertino le mois dernier. La gamme comprend quatre appareils, dont non seulement l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, mais aussi l’iPhone 12 mini qui est alimenté par le même processeur A14 Bionic, mais qui est doté d’un facteur de forme beaucoup plus petit destiné à ceux qui recherchent une utilisation facile à une main.