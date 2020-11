Un nouveau facteur de forme pour l’Apple Watch attendu en 2021

Apple vient seulement de lancer la Series 6 de sa gamme d’Apple Watch, mais il semble que le géant de la technologie basé à Cupertino travaille déjà sur une mise à jour majeure prévue pour 2021.

Plus précisément, Ming-Chi Kuo, analyste d’Apple, a déclaré qu’un nouveau facteur de forme pour l’Apple Watch devrait être mis en ligne au cours du second semestre de l’année prochaine. À en juger par les annonces passées, la nouvelle smartwatch pourrait voir le jour en septembre ou octobre.

Malheureusement, aucune autre précision n’a été communiquée, mais cet appareil devrait constituer une mise à jour assez importante.

En attendant, l’Apple Watch Series 6 se vend très bien, selon l’analyste, tout comme l’Apple Watch SE. Et en parlant de fortes ventes, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max sont apparemment en tête en termes de ventes, bien qu’il s’agisse évidemment des modèles les plus chers de la nouvelle gamme d’iPhone 12. L’iPhone 12 standard et l’iPhone 12 mini se vendent moins vite que ces deux nouveaux modèles.

Outre la nouvelle Apple Watch Series 7, Apple prépare également de nouveaux modèles d’iPhone, et l’appareil le plus alléchant est le smartphone pliable sur lequel la société travaillerait. Cependant, les personnes qui connaissent bien le sujet ont laissé entendre que cet ambitieux projet a plus de chances d’être lancé en 2022 plutôt que l’année prochaine, car Apple veut simplement s’assurer que tout fonctionne comme prévu.

Les nouveaux iPhone seront évidemment disponibles l’année prochaine

Pour l’instant, le géant de la technologie basé à Cupertino s’en tiendrait à une gamme d’iPhone 2021 analogue à celle de cette année, avec principalement des mises à jour dans des domaines clés comme le processeur et la caméra. L’accent continuera évidemment à être mis sur la connectivité 5G, comme c’est le cas cette année, puisque tous les iPhone sont dotés de telles capacités.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, on ne sait toujours pas quel genre de nouveau design Apple a en tête…