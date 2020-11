Une fuite affirme que Apple prépare une belle surprise pour Noël

De nouvelles informations parvenues sur le Web le weekend passé révèlent que Apple prépare une mystérieuse surprise pour ses utilisateurs, et celle-ci pourrait être annoncée juste à temps pour Noël.

Bien que nous avons très peu d’informations, la révélation provient d’une fuite bien connue d’Apple, il y a donc une chance qu’elle soit exacte. Mais bien sûr, le mystérieux message ne nous laisse pas d’autre choix que de spéculer sur ce que pourrait être cette surprise, d’autant plus qu’elle est censée être « bonne pour l’hiver ».

« Vous aurez une surprise de Noël de la part d’Apple (PS : Winter exclusive, bon pour l’hiver) » a déclaré L0vetodream sur Twitter pendant le weekend.

Et maintenant, il est temps de deviner la raison de cette surprise.

Il va sans dire que la première chose à laquelle on pense est que Apple pourrait dévoiler un nouveau produit juste à temps pour les fêtes de fin d’année. Mais c’est très peu probable, car les derniers mois ont été riches en annonces d’Apple. L’entreprise a présenté son Apple Watch Series 6 et une nouvelle gamme d’iPad en septembre, suivie par les nouveaux iPhone en octobre. Enfin, le géant de la technologie a également présenté la puce Apple M1 et les nouveaux Mac et MacBook qui la font fonctionner il y a quelques jours.

You’ll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter) — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 14, 2020

Une annonce d’un produit ?

Il n’est donc pas très logique d’organiser un quatrième événement consacré au matériel pour l’instant, même s’il va sans dire que ce n’est pas totalement exclu.

D’autre part, cette surprise hivernale pourrait être une relance des 12 jours de cadeaux, une campagne que Apple a déjà utilisée pour offrir des cadeaux ou des réductions sur les applications, la musique, les films et d’autres contenus de l’App Store. Cependant, le programme a été abandonné en 2016, il y a donc une chance que 2020 marque son retour, si c’est bien ce dont parle la fuite.

Pour l’instant, on doit prendre toutes ces informations avec des pincettes et attendre que davantage d’informations soient disponibles pour tout le monde.