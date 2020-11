Le démontage de l’iPhone 12 Pro Max révèle une batterie plus petite que l’iPhone 11 Pro Max

Apple n’est pas du genre à divulguer trop de détails techniques ou à se lancer dans un bavardage technologique, préférant vulgariser les caractéristiques et les chiffres de manière à ce que les consommateurs puissent les comprendre plus facilement.

Cela rend également un peu plus difficile la comparaison entre les différents modèles d’appareils et certains s’appuient sur des démontages pour confirmer ce que Apple a réellement incrusté à l’intérieur de ses dispositifs. C’est ce qui rend ce premier et bref démontage de l’intérieur de l’iPhone 12 Pro Max intéressant, révélant les changements que Apple a apportés, la plupart au nom de la 5G.

L’iPhone 12 Pro Max est le plus grand des quatre modèles d’iPhone qu’Apple a lancés. Il possède la plus grande batterie parmi les quatre, mais si vous pensiez qu’il aurait également la plus grande capacité de tous les iPhone jusqu’à présent, ce démontage vous prouverait que vous avez tort.

L’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces a une batterie en forme de L d’une capacité de 3 687 mAh, ce qui confirme les rumeurs antérieures. Cela semble être une baisse par rapport aux 3 969 mAh de l’iPhone 11 Pro Max, surtout si l’on considère que les iPhone de cette année sont censés être plus gourmands en énergie à cause de la 5G.

Ironiquement, c’est peut-être aussi à cause de cette 5G que les choses ont un peu changé à l’intérieur de l’iPhone 12 Pro Max.

Un remaniement nécessaire

Apple a dû remanier les entrailles de l’iPhone cette année pour faire de la place à de plus grosses caméras et à la radio 5G. La carte mère a donc été déplacée de l’autre côté du smartphone. Curieusement, SeekDevice, qui a mis la main sur les photos de démontage, note que la carte mère de l’iPhone 12 Pro Max est peut-être plus courte que celle de l’iPhone 12 Pro pour une raison quelconque, peut-être pour faire de la place pour une plus grande batterie.

Il faudra attendre un démontage complet pour voir quels sont les autres secrets de l’iPhone 12 Pro Max. La batterie plus petite par rapport au modèle de l’année dernière est peut-être décevante, mais Apple a toujours fait le pari de prolonger l’autonomie l’iPhone grâce à son processeur et à ses logiciels moins énergivores. Il semble que cette année ne sera pas différente, mais le support de la 5G pourrait signifier que les durées de fonctionnement seront encore plus courtes qu’auparavant.