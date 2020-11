Microsoft lance le navigateur Microsoft Edge pour Windows 10X

La date de sortie de Windows 10X est toujours inconnue, mais Microsoft travaille sans relâche pour que tout soit prêt pour le nouveau système d’exploitation. Et une partie de cet effort majeur pour faire de Windows 10X un grand succès dès le premier jour consiste à s’assurer que les utilisateurs disposent de tout l’arsenal d’applications dont ils auraient besoin pour effectuer les actions traditionnelles sur un appareil à écran unique ou double.

En début de semaine, Microsoft a publié en silence les paquets d’installation MSIX pour Windows 10X du nouveau navigateur Microsoft Edge, qui fonctionne avec Chromium, et ceux-ci semblent être disponibles par tous les canaux de test, à savoir Canary, Developer et Beta.

Microsoft a annoncé en grande pompe la sortie de Windows 10X à l’automne 2019 comme le système d’exploitation censé alimenter le nouveau facteur de forme à double écran de la société. Puis, Microsoft a présenté en preview le nouveau Edge sur Windows 10X au début de l’année, et la disponibilité du MSIX permet aux testeurs d’émulateurs Windows 10X d’installer un canal Insider de leur choix.

Mais comme le Surface Neo, le dispositif pionnier de Microsoft pour ce nouveau facteur de forme, a été retardé, les plans de Windows 10X ont également été reconsidérés, si bien que le système d’exploitation devrait maintenant être lancé l’année prochaine en prenant d’abord en charge les dispositifs à écran unique, tandis que la prise en charge du double écran sera ajoutée ultérieurement, très probablement en 2021.

C’est également l’année où le Surface Neo devrait être mis en service.

Le lancement se prépare

« Avec Windows 10X, nous avons conçu pour la flexibilité, et cette flexibilité nous a permis de nous concentrer sur les appareils Windows 10X à écran unique qui exploitent la puissance du cloud pour aider nos clients à travailler, à apprendre et à jouer d’une nouvelle manière. Ces appareils à écran unique seront la première expression de Windows 10X que nous proposerons à nos clients, et nous continuerons à chercher le bon moment, en collaboration avec nos partenaires OEM, pour mettre sur le marché des appareils à double écran », a déclaré Panos Panay, chef de produit de Microsoft, au début de l’année.

Selon des personnes proches du sujet, Windows 10X devrait être mis en service au printemps, avec des mises à jour majeures chaque année selon un calendrier similaire. Si vous disposez de l’émulateur Windows 10X, vous pouvez télécharger la version bêta de Microsoft Edge, Dev ou Canary MSIX maintenant et installer le navigateur dès aujourd’hui.