Google Chrome ajoute une fonctionnalité de captures d’écran défilant sur Android

Au début de l’année, Google a été repéré en train de tester des captures d’écran défilant sur Android 11. Cependant, la fonction n’a pas été intégrée à la version finale. Aujourd’hui, Android n’est peut-être pas à la hauteur de sa promesse de fonctionnalités de captures d’écran défilant. Un nouveau rapport laisse entendre que Google prévoit de l’ajouter au navigateur Chrome pour Android.

Selon un nouveau rapport sur Chrome Story, Google travaille sur un flag expérimental pour permettre des captures d’écran défilant pour Chrome sur Android. « Chrome Share Long Screenshots: Permet à l’interface utilisateur d’éditer et de partager de longues captures d’écran sur Android », peut-on lire dans la description du flag.

Une fois la fonction activée, vous pourrez capturer, modifier et partager des captures d’écran défilant à partir du navigateur Chrome. Malheureusement, le flag n’est pas encore disponible, même dans le canal Canary de Chrome. On peut s’attendre à ce que Google ajoute l’option de capture d’écran défilant à la fenêtre de partage de Chrome, qui comporte déjà un bouton de capture d’écran.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’une fonctionnalité entièrement nouvelle ou révolutionnaire, loin s’en faut. Plusieurs surcouches d’OEM, dont One UI, MIUI et OxygenOS, disposent de cette fonctionnalité depuis un certain temps déjà.

En fait, il existe de nombreuses applications tierces, comme LongShot pour prendre des captures d’écran défilant sur n’importe quel appareil Android.

Bientôt dans les mains de tous

Dans un récent Reddit AMA, Dan Sandler, qui fait partie de l’équipe Android, a précisé que l’objectif de la société est de réaliser des captures d’écran défilant de manière à ce que n’importe quelle application puisse en faire usage, quelle que soit sa mise en œuvre actuelle. C’est plus facile à dire qu’à faire, et bien sûr, il faut du temps pour mettre en œuvre efficacement la fonctionnalité.

D’ici là, cette fonctionnalité de captures d’écran défilant devrait aider les utilisateurs, du moins dans le navigateur Chrome. Cela dit, nous devrons attendre que l’équipe de Chrome mette cette fonctionnalité à disposition, ce qui devrait se faire dans les prochaines semaines.