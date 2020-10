Le démontage du OnePlus 8T révèle les caractéristiques de charge et de refroidissement

OnePlus vient d’annoncer ce qui pourrait être son dernier smartphone de l’année et, selon les personnes interrogées, il pourrait être le meilleur de OnePlus ou simplement une version améliorée du OnePlus 8 Pro avec quelques nouveautés à l’intérieur.

Cependant, ces nouveautés sont en quelque sorte l’un des arguments de vente du OnePlus 8T Pro, en particulier ses capacités de chargement rapide. Ce qui a changé à l’intérieur ne pourra être connu qu’en le démontant et, heureusement, JerryRigEverything est heureux de tout dévoiler.

Le démontage du OnePlus 8T est une chose normale et rafraîchissante dans cette année. La vitre arrière se détache facilement avec un peu de chaleur, et les vis ont juste le bon rôle pour maintenir les choses en place sans rendre fou quiconque souhaitera démontrer le smartphone. Il est également rassurant de voir à quel point OnePlus continue d’assurer l’étanchéité malgré son retrait de cette coûteuse certification IP.

Les deux batteries du smartphone se présentent en fait sous la forme d’un seul bloc avec un joint visible au milieu. Elles s’enlèvent facilement, OnePlus fournissant deux languettes, une de chaque côté de la batterie unifiée.

On peut dire qu’il ne sera pas trop risqué de remplacer les batteries sur celui-ci.

Il refroidit bien

Il est également intéressant de noter la surabondance de solutions de refroidissement, notamment de pâte thermique, que OnePlus a appliqué à l’intérieur du 8 T. Bien que ce ne soit pas quelque chose de nouveau, il pèche par excès de prudence, surtout avec une batterie qui pourrait chauffer rapidement à cause de la charge Warp Charge.

Dans l’ensemble, le OnePlus 8T s’avère être un smartphone résistant et fiable, se démarquant ainsi des smartphones pliables non conventionnels. Malheureusement, c’est peut-être aussi son plus grand défaut et, à moins que vous ne soyez réellement dans le besoin d’avoir un nouveau smartphone.