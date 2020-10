Certains propriétaires de Pixel 5 signalent un écart entre l’écran et le châssis

Certains propriétaires de Pixel 5 signalent un écart entre l'écran et le châssis

Les lancements de produits de Google semblent toujours être suivis de quelques problèmes liés au matériel. Les utilisateurs du produit phare Pixel 4 de l’année dernière ont vu le verre se détacher et on signale maintenant quelque chose d’analogue avec le Pixel 5.

Malheureusement, il ne s’agit pas de problèmes logiciels qui peuvent être facilement résolus par une mise à jour, ni de problèmes d’affichage, du moins pas en ce qui concerne la partie tactile. En effet, cet écart observé entre l’écran du smartphone et le cadre métallique, qui peut ou non affecter la résistance à l’eau du téléphone, est plus problématique.

Signalés pour la première fois par Android Police, plusieurs des premiers propriétaires de Pixel 5 se sont rendus sur le forum matériel de Google et sur XDA pour signaler des écarts entre le châssis en plastique de l’écran et l’unibody en aluminium. Cela n’affecte pas la fonctionnalité du smartphone. L’écran fonctionne parfaitement bien. Cependant, le Pixel 5 est conforme à la norme IP68 et les utilisateurs s’inquiètent de l’étanchéité de leurs appareils.

Ce défaut matériel semble affecter certains utilisateurs, mais les rapports continuent à affluer, en particulier sur ce fil de support du Pixel. Les fissures sont facilement perceptibles et se trouvent tout autour du smartphone, soit sur le dessus, les côtés ou près du plateau de la carte SIM. Il est vraiment difficile de confirmer l’ampleur du problème, mais il semble être une préoccupation majeure pour un produit phare à 699 euros.

Vous pouvez voir d’autres photos ici :

Bientôt une confirmation de Google ?

Nous attendons de Google qu’il fasse une déclaration officielle sur ce défaut du matériel et qu’il s’attaque au problème en question. Le Pixel 5 est d’ores et déjà en vente en France, et à ce jour je ne rencontre pas ce problème. Cependant, je ne manquerais de mettre à jour cet article pour vous informer de la réponse de Google.

Va-t-il procéder à un rappel ou remplacer les appareils déjà vendus ? Quoi qu’il en soit, si vous envisagez d’acheter un Pixel 5, il faudra peut-être attendre…