Windows 10 vous permettra de personnaliser votre système lors de l’installation

Microsoft a rendu le processus d’installation de Windows 10 simple et direct, ne nécessitant que très peu d’interaction de la part des utilisateurs, hormis les méthodes de saisie et les paramètres de confidentialité.

Bien que cela rende le processus moins intimidant, cela signifie également que les utilisateurs ont moins de contrôle sur ce qui est configuré dès le départ, ce qui les oblige à creuser dans les paramètres une fois le processus de configuration terminé. Cependant, dans les futures versions de Windows, Microsoft pourrait donner un peu plus de poids aux utilisateurs, mais en rendant ces options un peu mystérieuses.

Pour être juste, il est peu probable que de nombreux utilisateurs de Windows se plongent dans les paramètres du système d’exploitation pour personnaliser entièrement leur système et s’en tiennent à ce que Microsoft a décidé d’utiliser par défaut. Cela signifie que moins d’utilisateurs découvriront les fonctionnalités de Windows, à moins que Microsoft ne les bombarde de notifications. Cela signifie également que les utilisateurs ne seront pas vraiment conscients de ce que Microsoft fait en coulisses.

Dans la dernière version Insider, la build 20231 de Windows 10, Microsoft a introduit une nouvelle étape de configuration de Windows (OOBE) qui permet aux utilisateurs de personnaliser le système en fonction de l’utilisation qu’ils comptent faire de l’appareil.

Microsoft ne détaille pas exactement ce que chaque option implique, mais fera très probablement apparaître des applications, des paramètres et des fonctionnalités liés au choix qui y est fait.

D’autres nouveautés

Cette version inclut également des fonctionnalités d’anciennes previews, comme l’intégration de Skype Meet Now dans la barre des tâches de Windows 10. Microsoft est également en train de transférer lentement davantage d’informations dans l’application de configuration de Windows 10, loin de l’ancien centre de contrôle, en préparation de l’éventuel retrait de ce dernier.

Cette nouvelle option de configuration peut ou non se terminer par la mise à jour finale de Windows 10 et, du moins pour l’instant, ne fait en fait rien, même si vous sélectionnez certaines options. Microsoft note que les Insiders ne verront cette nouvelle page OOBE que s’ils réinitialisent leur PC ou font une installation propre de Windows et ne mentionne pas si elle apparaîtra également lorsque les utilisateurs finaux mettront à jour leur PC dans le futur.