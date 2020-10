Chrome 86 renforce la protection des mots de passe sur Android et iOS

Même avec l’avènement de l’authentification à deux facteurs ou 2 FA, de la biométrie comme les capteurs d’empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, et des générateurs de mots de passe, les utilisateurs s’en tiennent toujours aux mots de passe les plus simples, mais aussi les moins simples avec lesquels ils ont pris l’habitude de travailler.

Comme toute habitude, bonne ou mauvaise, il est plus difficile d’en rompre une que de la changer ou de la modifier. Ainsi, au lieu de forcer les utilisateurs à entièrement changer leur utilisation de mot de passe, Google apporte à Chrome 86 sur Android et iOS de nouvelles améliorations en matière de gestion des mots de passe et de sécurité que les utilisateurs de bureau du navigateur apprécient depuis un certain temps déjà.

Au lieu de permettre à un gestionnaire de mots de passe, y compris celui intégré à Chrome, de créer un mot de passe aléatoire et fort, les gens ont l’habitude de réutiliser le même mot de passe mémorisable pour différents comptes. Bien sûr, cette solution risque de compromettre les autres comptes qui utilisent le même mot de passe lorsque celui-ci a été volé, en particulier lorsque ces autres comptes utilisent le même nom d’utilisateur ou la même adresse e-mail.

Chrome dispose déjà d’une fonction qui avertit les utilisateurs si le mot de passe qu’ils ont enregistré et synchronisé de manière sécurisée avec leur compte Google a été exposé à un piratage informatique, en les incitant à le modifier dès que possible. Pour ce faire, Chrome envoie une copie chiffrée de vos noms d’utilisateur et mots de passe à Google, qui les compare à des listes d’identifiants connus pour être compromis. Parce qu’ils sont chiffrés, Google ne peut pas voir votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, affirme l’entreprise. Si votre mot de passe est compromis, Chrome vous dirigera directement vers le formulaire de « modification du mot de passe ». Cette fonctionnalité sera disponible sur les smartphones mobiles à partir de la version 86 de Chrome, ainsi que d’autres parties du programme « Safety Check ».

Celles-ci informeront les utilisateurs s’ils utilisent la navigation sécurisée ou si leur application Chrome doit être mise à jour pour obtenir les dernières corrections de sécurité.

De réelles avancées sur une navigation sécurisée

Pour les utilisateurs d’iOS, la prochaine mise à jour de Chrome apportera une version encore plus puissante de la fonction de remplissage automatique du mot de passe Touch-to-fill que Google a récemment ajoutée à Android. Au lieu de se contenter de confirmer l’auto-remplissage, les propriétaires d’iPhone devront vérifier l’action à l’aide de la reconnaissance faciale ou tactile, ce qui ajoutera une couche de protection supplémentaire.

Chrome 86 pour mobile apportera également une navigation sécurisée améliorée. Cela permet pratiquement d’avertir les utilisateurs des sites dangereux avant même qu’ils n’arrivent sur la page. Les utilisateurs peuvent trouver ces avertissements supplémentaires dérangeants, mais, en matière de vie privée et de sécurité en ligne, on n’est jamais trop prudent de nos jours.

Vous pouvez vous mettre à jour votre mobile à la dernière version en utilisant le programme de mise à jour intégré à Chrome ou le télécharger directement sur google.com/chrome.