Bientôt vous pourrez voir les Stories d’instagram depuis l’application Facebook

Instagram offre actuellement la possibilité de permettre aux utilisateurs de partager des Stories sur Facebook. Si vous activez l’option « Partager sur la story Facebook », Instagram affichera automatiquement la story à votre public Facebook. Avec son dernier test, l’entreprise expérimente la possibilité de permettre aux utilisateurs de voir les Stories d’Instagram sur Facebook.

Alors que les Stories sur Facebook sont représentées par un cercle bleu, les Stories d’Instagram seront représentées par la traditionnelle bordure orange d’Instagram. Il est à noter que les personnes sur Facebook qui ne vous suivent pas sur Instagram ne verront pas votre story.

Facebook veille à ce que l’audience des Stories ne change pas. Les Stories apparaîtront sous votre même nom d’utilisateur Instagram. De plus, vous verrez toutes les vues et les réponses des Stories sur Instagram. En d’autres termes, cette fonctionnalité s’adresse à ceux qui sont plus actifs sur Facebook ou qui préfèrent l’utiliser.

Le test a été repéré par l’utilisateur Twitter @ec_wife et a été partagé par Matt Navarra. Le porte-parole de Facebook, Alexandru Voica, a par la suite confirmé le test.

« Nous testons une nouvelle fonctionnalité qui donne aux gens la possibilité de voir des Stories d’Instagram sur Facebook, ce qui permet de voir plus facilement les moments des personnes qui vous sont chères, quelle que soit l’application que vous utilisez. Pour voir les Stories d’Instagram sur Facebook, les gens doivent avoir leur compte lié et choisir de participer à l’expérience », explique Voica.

Une option facultative

Si l’idée de laisser Facebook montrer vos Stories d’Instagram sur Facebook ne vous enthousiasme pas, vous serez heureux de savoir qu’il y a une solution. Cette fonctionnalité est totalement facultative et si vous ne l’aimez pas, vous pouvez faire comme si elle n’existait pas. Cela dit, Facebook teste encore la fonctionnalité et il faudra peut-être quelques semaines pour qu’elle soit finalisée en vue d’un déploiement plus large.

Cette initiative est une nouvelle étape dans les efforts de Facebook pour rapprocher ses plateformes. Le mois dernier, Facebook a commencé à fusionner Facebook Messenger et le chat Instagram ; WhatsApp fera également partie de cette expérience de chat unifiée.