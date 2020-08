Les utilisateurs de Windows 10 peuvent désormais interagir avec les applications Android

Il y a quelques années, Microsoft a commencé à travailler en silence sur une chose que de nombreux utilisateurs considéraient comme une énorme nouvelle : la prise en charge des applications Android sur Windows 10 Mobile, une mise à jour qui aurait résolu une fois pour toutes le manque d’applications sur la plateforme mobile du géant américain.

Et si le géant du logiciel a déjà abandonné Windows 10 Mobile, le projet d’intégrer des applications Android à son système d’exploitation est toujours d’actualité. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il se réalise déjà. Microsoft a récemment annoncé que l’application « Votre téléphone » sera mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs d’exécuter des applications Android directement sur leur bureau Windows 10.

Avant tout, qu’est-ce que « Votre téléphone » ? Cette nouvelle application, qui fonctionne principalement avec les smartphones Samsung, permet aux appareils Android de jumeler leur smartphone avec un ordinateur Windows 10 et d’accéder ensuite à la galerie de photos, d’obtenir les notifications d’un smartphone sur leur ordinateur de bureau, et même de faire un miroir de l’écran sur le PC. En théorie, c’est quelque chose qui semble plutôt cool, mais d’un autre côté, ce n’est pas non plus un secret que des améliorations massives sont encore nécessaires. Par exemple, les notifications sont souvent un processus douloureusement lent qui prend plus de temps qu’il le devrait, ce qui finit par aller à l’encontre de l’objectif consistant à rester au courant de ce qui se passe sur le smartphone.

Mais, Microsoft ne veut pas s’arrêter là et a récemment travaillé avec Samsung pour une fonctionnalité encore plus révolutionnaire qui permettrait aux utilisateurs d’exécuter des applications Android sous Windows 10.

Un partenariat avec Samsung

Par rapport au plan initial que Microsoft avait en tête pour Windows 10 Mobile, les utilisateurs de Windows 10 ne seront pas autorisés à installer directement des applications Android, mais à les exécuter à partir de leurs appareils mobiles. Cela signifie que le smartphone Samsung doit être couplé avec Windows 10 via l’application « Votre téléphone ».

L’expérience avec les applications Android sera aussi native que possible, vous pourrez même les épingler à votre barre des tâches, même si elles sont en fait installées sur le smartphone Samsung. De plus, elles apparaîtront dans le sélecteur d’applications « Alt + Tab », aux côtés des applications Windows et des onglets Microsoft Edge.

Ces applications fonctionneront dans leur propre fenêtre dédiée en dehors de l’application « Votre téléphone », donc dans l’ensemble, il s’agira plutôt d’une application Android fonctionnant sous Windows 10, le tout alimenté par un appareil mobile connecté à votre ordinateur.

Les applications Android sous Windows 10

Il y a des limites, et Microsoft en mentionne quelques-unes :

Seul le Galaxy Note 20 est pris en charge dans un premier temps , d’autres appareils seront ajoutés par la suite

, d’autres appareils seront ajoutés par la suite Toutes les applications Android ne seront pas prises en charge

Certaines applications peuvent ne prendre en charge que la saisie tactile

Certaines applications peuvent bloquer la mise en mirroring

Certaines applications peuvent afficher un écran noir au lieu de l’interface utilisateur

L’exécution de plusieurs applications côte à côte arrivera plus tard

Quant à savoir quels smartphones Samsung prendront en charge toutes ces fonctionnalités, cela reste à voir. Mais, je suppose que le Galaxy S20 et le Galaxy Note 10 seront les modèles qui permettront d’exécuter des applications Android sur la version de bureau de Windows 10.