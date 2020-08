Chrome ajoute l’authentification biométrique pour les paiements sur Android

Si vous utilisez Google Chrome sur votre smartphone Android pour tous vos besoins de navigation, vous serez heureux d’apprendre que l’entreprise ajoute une nouvelle fonctionnalité au navigateur. Chrome sur Android commencera bientôt à prendre en charge l’authentification biométrique pour les paiements que vous effectuez sur le Web.

Cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée par Google, ainsi que les détails de son fonctionnement sur Android. En gros, vous pourrez configurer l’authentification biométrique pour fonctionner avec les informations de paiement sur Chrome et les utiliser de manière transparente.

La première fois que vous utiliserez une nouvelle carte de débit ou de crédit avec cette méthode, vous devrez saisir vous-même le numéro CVC (Card Validation Code) à trois chiffres à chaque fois, et une nouvelle boîte de dialogue vous permettra de choisir dans une liste d’identifiants de compte enregistrés pour vous connecter à un site Web sans avoir à taper dans les champs individuels du formulaire. Toutefois, les transactions ultérieures ne nécessiteront pas la saisie d’informations.

En plus d’être pratiques, ces deux fonctionnalités sont conçues pour rendre les transactions plus sûres sur le Web. La sécurité biométrique rend les achats en ligne plus difficiles pour les personnes qui ont accès à votre appareil. Vous devrez toujours saisir votre CVC la première fois que vous configurez une carte de crédit, mais après cela, vous pouvez vous authentifier en toute sécurité, comme avec une empreinte digitale.

L’utilisation de Chrome pour enregistrer et saisir les mots de passe présente également des avantages en matière de sécurité par rapport à la simple saisie par mémoire (l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe dédié est une autre option). Par exemple, les mots de passe peuvent être plus complexes et uniques pour chaque site ou service (ce qui les rend plus difficiles à deviner) parce que vous n’avez pas à les mémoriser et, contrairement à un humain, le logiciel ne peut pas non plus être facilement amené à les entrer dans de faux sites de phishing, selon Google.

Des données chiffrées

La nouvelle fonction de remplissage automatique des cartes de crédit de Chrome s’appuie sur sa prise en charge de WebAuthn, une norme d’authentification biométrique. C’est la même technologie qui a permis à Google de commencer à permettre aux utilisateurs de se connecter à certains de ses services sans avoir besoin d’un mot de passe l’année dernière. Cela rendra certainement le processus plus rapide et plus transparent, mais cela soulève des questions de sécurité. Après tout, vos données de paiement sont accessibles avec vos données biométriques. Heureusement, Google a précisé que les données biométriques elles-mêmes seront chiffrées et resteront sur l’appareil.

La nouvelle fonctionnalité « touch to fill » sera également intégrée à Chrome. À l’époque, cette fonctionnalité n’était disponible que sur la version bêta de Chrome, et elle n’est toujours pas disponible sur le canal stable. Cependant, l’authentification biométrique et le « touch to fill » seront tous deux mis en place dans les semaines à venir.