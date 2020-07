Withings lève 53 millions d’euros pour intégrer le suivi médical dans la vie quotidienne

Withings a levé 53 millions d’euros menés par le fonds spécialiste de la santé Gilde Healthcare, Idinvest Partners et Bpifrance, via son fonds Large Venture, avec l’appui de BNP Paribas Développement, Oddo BHF et Adélie Capital à mesure que la société pionnière dans les objets connectés de santé élargit son champ d’action pour inclure des clients commerciaux.

La société parisienne Withings a vécu un parcours tourmenté ces dernières années, étant vendue à Nokia puis rachetée par l’un de ses cofondateurs. Alors que la société cherche à se rétablir sur le marché, le fait de cibler davantage de clients professionnels lui offre l’occasion de tirer parti du travail qu’elle a accompli en fabriquant des appareils destinés aux consommateurs ainsi que des données que ces objets connectés génèrent.

« C’est une étape importante pour Withings. En 10 ans, nous avons développé l’écosystème le plus large qui existe pour suivre des données de santé à distance. Les professionnels de santé y voient depuis peu une réelle valeur ajoutée, et nous sommes aujourd’hui parfaitement positionnés pour répondre à leurs besoins. Ces nouvelles ressources nous permettront de mieux les adresser, tout en continuant à innover sur notre écosystème de produits », a déclaré Mathieu Letombe, PDG de Withings.

La levée de fonds sera utilisée, en partie, pour développer MED PRO, la division B2B de l’entreprise. Withings compte actuellement 250 employés. L’entreprise prévoit d’en embaucher 100 de plus au total, dont certains pour ses ventes et son marketing ainsi que pour son pôle d’ingénierie à Paris.

Une histoire en dents de scie

Fondée en 2008, la motivation de l’entreprise a été la conviction que les données aideraient les individus à faire de meilleurs choix en matière de santé. Au fil des ans, la société a lancé des produits allant d’une balance connectée à des bracelets d’activité, en passant par des montres connectées et un tensiomètre. Ses produits peuvent mesurer des éléments tels que la rigidité artérielle pour détecter d’éventuels problèmes cardiaques et le sommeil pour aider les patients qui souffrent d’apnée du sommeil.

En 2016, Nokia a racheté Withings pour lancer sa propre entreprise d’appareils de santé connectés. Mais la relation s’est rapidement détériorée et, en 2018, le cofondateur de Withings, Éric Carreel, a racheté la société avec l’ambition d’en faire une centrale de santé connectée.

Depuis lors, la société a introduit la fabrication personnalisée de certains appareils, une nouvelle montre connectée pour le sport, un moniteur de fréquence cardiaque et une version du tracker pour l’enregistrement des électrocardiogrammes appelé Move ECG. L’année dernière, la société a également fait son entrée dans l’espace B2B avec le lancement de MED PRO. Le nouveau groupe cible les opportunités avec les entreprises, les assureurs, les institutions de recherche et les plateformes médicales. L’objectif est de trouver des moyens d’utiliser plus largement les appareils et les données que Withings a créés.

MED PRO

Dans le cadre de cet effort, la division MED PRO met les données de Withings à la disposition des chercheurs universitaires et pharmaceutiques pour permettre des études cliniques et universitaires. Par exemple, le ScanWatch de Withings va être utilisé dans un projet de recherche au département de cardiologie du centre médical de l’université de Munich pour surveiller les patients atteints du COVID-19. Le ScanWatch peut mesurer à la fois la fréquence cardiaque et les niveaux d’oxygène dans le sang.

Withings semble être bien placé pour répondre non seulement au besoin croissant d’outils de suivi médical connectés, mais aussi pour comprendre exactement ce qui fait que ces produits fonctionnent pour les consommateurs, et deviennent quelque chose qu’ils veulent activement utiliser dans le cadre de leur mode de vie. Cette nouvelle levée de fond montre l’ambition de la société.