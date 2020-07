Le OnePlus Nord disposera d’une caméra ultra-large

Les détails concernant le prochain smartphone Android plus abordable de OnePlus continuent d’apparaître, et les dernières nouvelles dévoilent des secrets supplémentaires sur les caméras de OnePlus Nord. Selon OnePlus, le smartphone devrait faire ses débuts officiels le 21 juillet et marquera l’expansion de la société dans le milieu de gamme, promettant un équilibre entre prix et spécifications en cours de route.

Il s’agit juste de savoir quel type de compromis sur ce dernier point pourrait être nécessaire afin de maintenir le succès sur les portefeuilles et les sacs à main à un niveau relativement bas, ce qui intéresse actuellement les acheteurs potentiels de OnePlus Nord. OnePlus s’intéresse à la plupart des détails, mais à une semaine du dévoilement complet, il laisse échapper quelques bribes d’information.

Le futur OnePlus Nord sera équipé d’une caméra autonome avec un champ de vision ultra large de 105 degrés. OnePlus a confirmé la nouvelle dans une vidéo publiée sur la page Instagram dédiée au futur smartphone.

Bien que la résolution de la caméra n’ait pas été confirmée, un précédent rapport d’Android Central indiquait que le smartphone disposerait de deux caméras autonomes : une caméra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra autonome principale de 32 mégapixels. OnePlus a déjà montré un prototype d’appareil avec deux caméras autonomes lors d’un documentaire sur le OnePlus Nord.

Dans la vidéo d’annonce du film, OnePlus a positionné la caméra ultra-large comme une alternative à l’utilisation d’une perche à selfie, ce qui signifie qu’elle devrait être utile pour prendre des selfies de groupes, ou simplement de soi-même à côté d’une plus grande partie de son environnement. Les caméras ultra-larges ne sont pas une nouveauté sur les smartphones. Par exemple, le Pixel 3 de 2018 comprenait une deuxième caméra de 8 mégapixels avec un champ de vision de 97 degrés.

Lancement le 21 juillet

La fonctionnalité d’aujourd’hui s’ajoute à la liste de plus en plus exhaustive des annonces faites par OnePlus au sujet de son futur smartphone. Ce smartphone, qui devrait être commercialisé en premier lieu en Europe et en Inde, sera alimenté par un processeur Snapdragon 765G et coûtera moins de l’équivalent de 500 dollars.

Officieusement, il serait doté d’un écran OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Tout doit être révélé la semaine prochaine, le 21 juillet, lorsque OnePlus organisera un événement de lancement en réalité augmentée. Pour regarder la conférence, téléchargez l’application OnePlus Nord AR sur Goople Play ou App Store.