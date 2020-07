Google remplace Google+ par Currents sur Android et iOS

Après avoir fermé Google+ pour les consommateurs, Google a annoncé le mois dernier son projet de remplacer Google+ par Google Currents pour les utilisateurs professionnels. Le service est maintenant sorti de la version bêta et est disponible dès maintenant.

Pour mettre en œuvre la transition, Google a rebaptisé l’application Google+ sur Android et iOS en Google Currents. Les applications ont reçu le nouveau logo Google Currents et un look légèrement rafraîchi. Étant donné son orientation vers les entreprises, Currents est conçu pour aider les personnes au sein des organisations à communiquer entre elles. Les utilisateurs peuvent publier et commenter des discussions et peuvent voir le contenu dans un « flux d’accueil » analogue à un fil d’actualité, qui peut être classé par pertinence ou chronologiquement, selon Google.

Les administrateurs G Suite peuvent également modérer les discussions si nécessaire. Au cas où vous vous poseriez la question, Google Currents est destiné à être utilisé uniquement par les entreprises. C’est pourquoi l’entreprise a apporté quelques modifications favorables aux entreprises, comme une meilleure modération du contenu.

Consultez le journal des modifications officiel ci-dessous :

Échangez des idées et des documents, et engagez des discussions constructives avec vos collègues, le tout sans encombrer votre boîte de réception.

Accédez en priorité aux contenus les plus importants, avec la possibilité de les trier par pertinence ou par date et heure sur votre flux Accueil.

Échangez avec des collègues qui partagent vos idées et trouvez des communautés qui correspondent à vos centres d’intérêt.

Suivez des tags associés à des sujets. Grâce aux tags populaires, découvrez ce qui se passe dans les autres services et le reste de l’organisation.

Consultez les posts mis en avant par vos responsables pour vous informer régulièrement des faits marquants concernant votre entreprise.

Avec la recherche avancée de Google, trouvez des sujets et des conversations qui vous intéressent.

Currents est réservé aux clients G Suite. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre administrateur informatique G Suite.

Une fermeture inévitable

En 2018, Google a entamé un processus en plusieurs étapes pour fermer Google+, en partie parce qu’il avait « une faible utilisation et un faible engagement ». Mais l’entreprise a également identifié des vulnérabilités de sécurité qui ont pesé sur sa décision de le fermer (l’une d’entre elles a accéléré les plans de fermeture de quatre mois). Google a commencé à fermer et à supprimer les comptes des consommateurs sur Google+ en avril 2019, et a lancé la version bêta de Currents peu après.

Ce n’est pas la première fois que Google utilise le nom « Currents » pour son application. Il existait une application pour les magazines portant le même nom jusqu’en 2013. Google a finalement remplacé cette application par Google News. Il reste à voir si les efforts de Google pour ressusciter son application de communication d’entreprise vont porter leurs fruits. Il semble que les clients dont les smartphones sont livrés avec Google+ comme application système se plaignent maintenant de l’existence d’une application inutile sur ces derniers.