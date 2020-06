Le Pixel 4a de Google passe à travers la FCC, et s’approche du lancement

Google a l’intention d’améliorer son offre Pixel de milieu de gamme avec le lancement de la série Pixel 4a cette année. La rumeur veut que cet appareil soit en préparation depuis longtemps. Il aurait dû faire ses débuts à la Google I/O 2020 en mai, mais l’événement ayant été annulé, on ne sait pas quand le Pixel 4a sera lancé. Mais au moins, il semble que le Pixel 4a soit toujours en préparation, car l’appareil est passé par la FCC la semaine dernière.

D’abord repéré par Mishaal Rehman de XDA Developers, le dépôt de la FCC concerne un smartphone Google dont les numéros de modèle sont dans la veine de la série Pixel 4. Le modèle phare Pixel 4 porte le numéro de modèle G020, tandis que le nouvel appareil Google certifié par la FCC porte les numéros de modèle G025J, G025M et G025N.

Oui, il existe trois numéros de modèle pour le prochain Pixel 4a. Le premier est destiné aux États-Unis, tandis que les deux autres correspondent à d’autres parties du monde, ce qui permet d’obtenir des fréquences cellulaires supplémentaires. Le dépôt de la FCC révèle deux choses sur le Pixel 4a.

La première est que l’appareil, comme la plupart des autres smartphones sur le marché, optera pour un label électronique afin de conserver un design minimal et propre. Deuxièmement, le Pixel 4a ne sera pas équipé du réseau de capteurs radar Soli que l’on trouve à bord de la gamme Pixel 4. La liste FCC du Pixel 4a ne mentionne pas les fréquences d’ondes millimétriques nécessaires au fonctionnement du radar Soli.

Nous le savions déjà, en quelque sorte, à cause de l’absence du bord au-dessus de l’écran qui logerait le matériel nécessaire pour la même chose.

