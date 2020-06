Slack Connect pourrait bien vous faire abandonner le mail

Le courrier électronique est lent, mais lorsqu’il s’agit de communiquer entre organisations, c’est à peu près le meilleur que nous ayons. Maintenant, Slack pense que Slack Connect peut vous aider à faire mieux. Il s’agit d’une tentative de permettre aux utilisateurs de se connecter facilement à des organisations externes. L’entreprise positionne Slack Connect comme un remplacement du courrier électronique.

« Slack Connect est le moyen le plus sûr et le plus productif pour les organisations de communiquer. Conçu pour remplacer le courrier électronique, Slack Connect étend la messagerie basée sur les canaux à tous ceux avec qui vous travaillez, à l’intérieur comme à l’extérieur de votre organisation », décrit Slack. À première vue, l’idée semble assez simple : Slack Connect permet à une vingtaine d’organisations de communiquer depuis les canaux de Slack. Les organisations peuvent s’interconnecter pour des communications simplifiées qui devraient être beaucoup plus rapides que le va-et-vient de l’e-mail, sans parler de la possibilité de communiquer dans autant d’emoji que vous jugez professionnellement acceptables.

Mais il y a plusieurs complications à cette idée, sur lesquelles Slack a commencé à travailler depuis 4 ans pour les atténuer. Différentes organisations ont des protocoles de sécurité et des exigences différentes pour le stockage des données de communication ; imaginez les communications entre une start-up, une banque et une équipe juridique, par exemple.

Slack indique qu’elle a dû remanier son infrastructure pour permettre à chaque organisation de répondre à ses normes particulières tout en permettant des communications transparentes avec les autres. Il a également fallu repenser l’interface pour qu’il soit évident de savoir quand vous communiquez en dehors de votre organisation et qui est au courant de ces conversations.

L’entreprise travaille également à la liaison des agendas entre les organisations ; les prochaines intégrations d’Outlook et de Google Agenda permettront à Slack de scanner les calendriers des différentes entreprises et de suggérer les heures de réunion disponibles.

Essai « prolongé »

Slack indique qu’elle a testé la fonctionnalité dans une version bêta plus large avec plus d’un million d’utilisateurs ces derniers mois, allant des agences gouvernementales aux conversations sur ses propres cycles de financement. Outre les avantages évidents en matière de rapidité de communication depuis l’application, la société note que sa plateforme renforce la sécurité à un niveau élémentaire : 90 % des violations de données proviennent d’attaques de phishing, selon Slack. À cette fin, Slack a également déclaré qu’elle travaillait sur un système de vérification analogue à Twitter afin que vous puissiez toujours avoir une indication claire que vous êtes en contact avec les bonnes personnes.

Slack a été lancé dans le but de réduire notre dépendance à l’e-mail. Pour les entreprises qui ont besoin de s’associer avec d’autres entreprises utilisant Slack, Connect pourrait être une étape importante vers cet objectif. Cette fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs payants de Slack, mais les utilisateurs gratuits pourront également effectuer un essai « prolongé ».