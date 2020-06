Panos Panay de Microsoft présente le nouveau Surface Duo sur Instagram

Dans les semaines à venir, Microsoft devrait lever le voile sur le Surface Duo, le smartphone Android de la société. Et, Panos Panay lui-même semble suggérer que le lancement du Surface Duo est imminent. Le chef de produit de Microsoft, et l’homme qui a fait de la gamme Surface ce qu’elle est aujourd’hui, a posté une photo sur Instagram pour montrer comment sa famille passe la fête des Pères, avec un Surface Duo apparaissant également dans la photo comme un teaser évident avant le lancement public.

Le lancement du Surface Duo est prévu avant que Samsung ne dévoile le nouveau Galaxy Fold 2 début août. Il y a donc une chance que nous ne soyons qu’à quelques semaines du moment où la société annoncera cet appareil Android.

Microsoft a initialement annoncé le Surface Duo à la fin de l’année 2019, en promettant que l’appareil serait mis en service pendant les fêtes de fin d’année de cette année. Néanmoins, peut-être pour anticiper la médiatisation du futur smartphone pliable de la firme sud-coréenne, Microsoft veut la devancer. En effet, il semble que le Surface Duo soit prêt plus tôt que prévu, et Microsoft veut maintenant le mettre sur le marché avant le nouveau modèle pliable de Samsung.

Avec son double écran, le Surface Duo est censé être le type d’appareil qui permet aux gens de « faire plus », ce qui est devenu un élément clé de l’effort de Microsoft pour accroître la productivité dans l’ensemble de son portefeuille de produits.

Il doit s’améliorer

Mais d’un autre côté, le Surface Duo a besoin d’une série de mises à jour matérielles avant d’être mis en service cette année. Le modèle original annoncé l’année dernière était équipé d’une puce Snapdragon 855 et de 6 Go de RAM, utilisant Android 10 avec le Microsoft Launcher préchargé.

Il va sans dire qu’une puce plus puissante est déjà disponible, et Google lui-même s’apprête à lancer une nouvelle version d’Android dans le courant de l’année. Il est important pour Microsoft de s’assurer que le Surface Duo dispose des dernières et des meilleures fonctionnalités sur le plan logiciel et matériel, d’autant plus qu’il est peu probable que ce soit un appareil abordable.