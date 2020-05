La Surface Go 2 est un peu plus réparable que sa prédécesseure, selon iFixit

Selon la personne à qui vous demandez, la dernière itération de la Surface Go pourrait être une déception ou une mise à niveau parfaite. Le modèle de base de la Surface Go 2, tout en conservant un prix abordable, reste sous-exploité alors que la configuration que vous souhaiterez probablement est légèrement hors de portée, et conserve suffisamment de bords d’écran pour que la tablette paraisse encore dépassée.

Cependant, pour iFixit, la Surface Go 2 est une amélioration assez significative et totalement surprenante, la rendant légèrement plus facile à réparer même si elle reste encore en bas de la liste sur l’échelle de réparabilité du populaire site de réparation.

Vous souvenez-vous de la Surface Go et de son score le plus bas sur iFixit ? En effet, elle a reçu la note de 1 sur 10. Certes, ce n’est pas un zéro pointé, mais ce n’était pas glorieux. Il a été extrêmement difficile de pénétrer dans les entrailles de la tablette, et de nombreuses pièces étaient soit non modulaires, soit facilement endommagées lors de leur remplacement. En d’autres termes, la Surface Go était une tablette jetable d’une valeur de 429 euros une fois qu’elle était cassée.

C’est pourquoi iFixit a été surpris de découvrir que l’écran de la Surface Go 2 s’enlevait facilement en le chauffant légèrement, et avec un peu d’indiscipline. Cela rend la réparation de l’écran, la réparation la plus courante pour ces appareils, plus facile et potentiellement moins coûteuse. Les renforts noirs qui recouvrent les composants électroniques sensibles sont également plus rigides, et ils ne se plient ou ne se brisent pas aussi facilement que par le passé, augmentant leurs chances de réutilisation.

Mais, tout n’est pas encore parfait.

3 sur 10

De nombreuses pièces sont encore soudées, notamment les ports USB-C et le port Surface Connect. La batterie est encore solidement collée, ce qui rend son remplacement pratiquement impossible, du moins pour les réparations effectuées par des tiers.

Comparée à la note de 1 de la Surface Go, la Surface Go 2 va au moins jusqu’à 3 sur l’échelle d’iFixit. En plus d’avoir de nombreuses pièces soudées à la carte, le Surface Go 2 ne permet pas d’augmenter le stockage interne, ne même de remplacer celui en place. De toute façon, peu de tablettes offrent cela, donc la Surface Go 2 est en bonne, mais malheureuse compagnie.