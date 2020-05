Facebook acquiert la populaire plateforme de GIF, GIPHY, et l’ajoute à Instagram

Facebook a acquis la populaire plateforme de GIF, GIPHY, pour un montant annoncé de 400 millions de dollars. En outre, le géant social a annoncé que la bibliothèque de contenus de GIPHY sera bientôt intégrée à Instagram et aux autres applications de l’entreprise. En effet, l’entreprise prévoit d’intégrer complètement l’outil de recherche de GIF dans des applications comme Instagram et Messenger afin de faciliter la recherche de réponses animées.

« Nous voyons aujourd’hui la positivité dans la façon dont les gens utilisent GIPHY dans nos produits, et nous savons que le fait de réunir la créativité et le talent de l’équipe GIPHY avec les nôtres ne fera qu’accélérer la façon dont les gens utilisent la communication visuelle pour se connecter les uns aux autres », a déclaré Facebook.

L’accord pour l’acquisition de GIPHY s’élève à environ 400 millions de dollars, selon Axios, qui a été le premier à annoncer cet achat. « Nous sommes impatients de continuer à rendre vos conversations quotidiennes plus amusantes, plus divertissantes et plus personnelles — tout cela depuis notre nouvel maison à Instagram », a écrit GIPHY dans un article de blog après l’annonce.

Lancé en 2013, GIPHY a d’abord fonctionné comme un moteur de recherche pour les GIF. Au fil du temps, il s’est étendu à l’hébergement de courtes vidéos en boucle, avec un moteur de recherche qui permettait aux gens de trouver un clip pertinent en fonction des sujets marqués. Au départ, il s’est intégré à Facebook, puis à Twitter peu après. En 2015, GIPHY a lancé un outil permettant de créer des GIF, et pas seulement de les héberger. GIPHY Cam a capturé de courts clips et les a ensuite convertis en animations que le site héberge. Initialement disponible pour iOS, il a été suivi d’une version Android en 2016.

Aujourd’hui, GIPHY héberge des millions de GIF de toutes sortes de contenus, des clips de programmes télévisés aux mèmes, qui sont généralement intégrés dans des applications de messagerie pour donner aux utilisateurs un moyen de s’exprimer. Ils sont notamment utilisés dans Facebook et ses applications connexes, qui, selon l’entreprise, représentent la moitié du trafic de GIPHY. Comme le dit Facebook, l’acquisition était évidente.

La marque GIPHY reste

GIPHY devrait maintenir la présence de sa propre marque, avec sa propre bibliothèque de GIF, et Facebook assure aux utilisateurs qu’ils pourront toujours télécharger des GIF et que les développeurs et autres utilisateurs d’API continueront à avoir le même accès au contenu de GIPHY qu’auparavant. « Nous continuerons à rendre GIPHY ouvertement disponible à l’ensemble de l’écosystème », a confirmé l’équipe de GIPHY. « En réunissant Instagram et GIPHY, nous pouvons faciliter la recherche des GIF et des autocollants parfaits dans les Stories et Direct », a déclaré Facebook.

Facebook n’a pas encore annoncé quand GIPHY sera pleinement intégré à Instagram et à ses autres applications.