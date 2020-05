L’application Microsoft Family Safety arrive sur iOS et Android

Au début de l’année, Microsoft a révélé qu’elle travaillait sur une nouvelle application familiale appelée Microsoft Family Safety. Il semble que cette application soit presque prête pour le prime time, puisque Microsoft l’a lancée en avant-première sur iOS et Android hier.

Il peut être un peu difficile d’accéder à la preview à ce jour, mais si vous avez un groupe familial mis en place et prêt à utiliser les fonctionnalités de l’application, il peut être utile de remplir le formulaire de Microsoft et de voir si vous êtes accepté.

À première vue, Microsoft Family Safety ressemble à de nombreuses autres applications de contrôle parental, mais à entendre Microsoft la décrire, il semble que l’application offre un contrôle plus fin et des aperçus plus spécifiques sur ce que font les membres de votre groupe familial. Par exemple, les parents peuvent utiliser l’application pour obtenir des rapports d’activité détaillés sur l’utilisation de leur enfant, qui indiquent des éléments tels que le temps passé devant l’écran, les applications et les sites Web les plus utilisés et ce qu’ils recherchent en ligne.

Ces rapports d’activité couvrent les smartphones, les périphériques Windows ou encore la Xbox, et donnent donc une image plus complète que les applications qui surveillent uniquement l’utilisation des téléphones portables. Les parents peuvent également fixer des limites de temps d’affichage sur Windows et Xbox One, jusqu’à des jeux et des applications spécifiques. Les enfants, quant à eux, peuvent utiliser l’application pour demander plus de temps d’écran pour ces jeux et applications.

Comme on peut s’y attendre, les parents peuvent également utiliser le partage de localisation, qui permet d’afficher les membres de la famille sur une carte pour avoir une vue d’ensemble de l’endroit où chacun se trouve. Les parents peuvent également enregistrer des lieux fréquents comme la maison et l’école.

Un lancement dans un proche avenir ?

L’application a un design assez élégant, avec un schéma de couleurs vert foncé ainsi que des décompositions détaillées et codées par couleur dans les graphiques de surveillance d’activité et autres sections infographiques. Vous l’aurez compris, l’un des grands avantages est que Family Safety se synchronise avec les appareils Windows et Xbox.

L’inscription à la preview est assez facile, car il suffit de remplir ce formulaire pour être pris en considération. Vous devez également vous assurer qu’un groupe familial est constitué avant de soumettre ce formulaire, ce qui peut être fait en vous rendant sur le site Microsoft Family et en vous connectant à votre compte Microsoft. On ne sait pas quand cette application sera lancée pour le grand public, mais comme elle est en phase de test aujourd’hui, le lancement complet de Microsoft Family Safety est plutôt proche.