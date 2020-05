Le AirPods Studio offrirait une égalisation personnalisée et plus encore

Apple a contribué à faire avancer le marché des accessoires audio Bluetooth en bannissant la prise casque et en créant ses propres écouteurs AirPods. Cependant, à ce jour, elle n’a toujours pas lancé son propre casque « pro », du moins pas sous son propre nom — elle utilisait la marque Beats jusqu’ici. Ce jour pourrait être proche et le AirPods Studio pourrait bientôt être sur vos têtes ou autour de votre cou. Et, il s’avère qu’il y aura une différence là où vous le placez.

En effet, Apple semble travailler sur son premier casque supra-auriculaire, et selon une récente fuite de Jon Prosser, il sera lancé comme le « AirPods Studio ». Aujourd’hui, un nouveau rapport de 9to5Mac a mis en exergue certaines des caractéristiques essentielles du AirPods Studio à 349 dollars.

Selon leurs sources, les AirPods Studio seront équipés de capteurs capables de détecter si les écouteurs sont placés sur la tête ou sur le cou. C’est ainsi que les écouteurs pourront activer ou mettre en pause la musique automatiquement, comme peuvent le faire les AirPods et les AirPods Pro.

Une autre fonction mentionnée dans le rapport de 9to5Mac permettra au AirPods Studio de détecter l’oreille gauche et droite de l’utilisateur pour acheminer les canaux audio en conséquence. C’est assez intéressant, car cela signifierait que le AirPods Studio n’aura pas à régler les écouteurs gauche et droit. Au lieu de cela, l’audio sera acheminé en fonction de la façon dont l’utilisateur porte le casque.

Le AirPods Studio sera équipé d’un système d’annulation active du bruit, ce qui est tout à fait normal pour les écouteurs de cette gamme de prix, et il disposera du même mode de transparence que les AirPods Pro. 9to5Mac signale également que le couplage du casque avec un Mac ou un périphérique iOS déverrouillera les réglages d’égalisation personnalisés avec des ajustements pour les basses, les moyennes et les hautes fréquences.

Un casque modulaire ?

Un autre rapport, de Bloomberg, affirme que le géant basé à Cupertino va lancer au moins deux variantes du AirPods Studio — l’un avec des matériaux en cuir, et un autre avec des matériaux plus légers destinée aux amateurs de sport. Le rapport mentionne également que l’entreprise pourrait travailler sur des écouteurs magnétiques modulaires.

Nous ne savons pas encore quand Apple lancera le AirPods Studio, mais cela pourrait se faire à tout moment.