Apple annonce le nouveau MacBook Pro de 13 pouces avec le Magic Keyboard à partir de 1 499 €

Plus tôt que prévu, Apple a annoncé un nouveau MacBook Pro de 13 pouces avec le très attendu Magic Keyboard. Il est équipé de processeurs Intel de 10e génération en option et est proposé à partir de 1 499 euros. Dans un sens, il s’agit d’une mise à niveau mineure de la gamme existante de MacBook Pro de 13 pouces. Mais, elle représente aussi la fin d’une époque : Apple ne vend plus de nouveaux ordinateurs portables dotés du décrié mécanisme papillon pour son clavier.

Apple a pris des mesures relativement rapides pour éliminer le clavier papillon de sa gamme. Le MacBook Pro de 16 pouces a été annoncé en novembre 2019, suivi d’un nouveau MacBook Air et le Magic Keyboard en mars dernier. En l’espace de 6 mois, Apple a complètement remplacé toute sa gamme d’ordinateurs portables par des modèles qui utilisent de meilleurs claviers dotés d’un mécanisme à ciseau. Comparez cela aux 5 années passées à essayer de faire fonctionner le mécanisme du clavier papillon — depuis le MacBook 2015 — pour vous faire une idée.

Comme pour le dernier MacBook Pro, Apple continue à utiliser les connecteurs Thunderbolt 3/USB-C, deux ou quatre au total (plus une prise casque). La Touch Bar est également toujours accessible au-dessus du clavier, aux côtés d’un capteur d’empreintes digitales Touch ID et d’une véritable touche ESC physique.

Du côté des caractéristiques sous le capot, le MacBook Pro de 13 pouces dispose désormais de 16 Go de RAM plus rapide à 3 733 MHz, ainsi que d’un SSD de 256 Go. La RAM peut être mise à niveau à 32 Go et la capacité de stockage peut aller jusqu’à 4 To. Apple affirme que les processeurs Intel de 10e génération ont un mode « Turbo Boost » allant jusqu’à 4,1 GHz et que les nouvelles puces graphiques Intel Iris prennent en charge le Pro Display XDR à une résolution 6K. Les configurations les plus abordables utilisent toujours des processeurs Core de 8e génération.

Le modèle de base à 1 499 euros est doté de 256 Go de stockage, contre 128 Go pour les modèles précédents. Mais, il lui manque le processeur de 10e génération et commence avec 8 Go de RAM.

Disponible dès aujourd’hui

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’écran serait porté à une taille plus proche de 14 pouces, après la réduction des bords entrevue sur le MacBook Pro de 16 pouces. Cela ne semble pas être le cas avec ce nouveau modèle. Selon Apple, cet écran de 13 pouces peut atteindre une luminosité de 500 nits et supporte la large gamme de couleurs P3.

Il peut être commandé dès aujourd’hui sur le site web d’Apple et arrivera dans « certains Apple Store et revendeurs agréés Apple dans le courant de la semaine ».