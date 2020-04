L’iPhone SE Plus aurait été retardé à la fin de l’année 2021

Alors qu’elle a vient de lancer l’iPhone SE 2020, nous savons qu’Apple travaille maintenant sur une version plus grande de l’appareil qui serait dotée d’un écran de 5,5 pouces. C’est tout à fait logique, surtout si l’on considère le modèle sur lequel l’iPhone SE est basé.

Avant tout, le nouvel iPhone SE est surtout une version améliorée de l’iPhone 8, car il utilise à la fois son design et son châssis. En d’autres termes, l’iPhone SE est un iPhone 8 dont les caractéristiques internes ont été améliorées et qui partage à peu près le même aspect et certaines des caractéristiques, notamment le bouton physique doté de la technologie Touch ID — capteur d’empreintes digitales.

Cependant, la gamme d’iPhone 8 comprenait également un modèle « Plus » avec un écran de 5,5 pouces et une configuration à double caméra, et il semblerait qu’Apple souhaite utiliser ce modèle également afin de lancer un iPhone SE plus grand.

Probablement lancé comme l’iPhone SE Plus, le nouveau smartphone était initialement prévu pour le début de l’année 2021, un an après le modèle principal, mais il est désormais fort probable que la société le repousse quelques mois plus tard pour des raisons qui n’ont pas encore été révélées.

L’information vient de l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, qui affirme que l’iPhone SE Plus devrait maintenant être mis en vente au cours du second semestre 2021.

Augmenter son portefeuille de produits

Comme déjà mentionné, le lancement à l’automne est surtout utilisé pour les iPhone premium d’Apple, donc la société montre soit le nouvel iPhone SE Plus à côté de ces modèles plus onéreux, soit attend simplement une date ultérieure pour le présenter.

Il va sans dire que tout cela n’est qu’une rumeur pour l’instant, aussi un certain scepticisme est recommandé. Mais à première vue, un iPhone SE Plus n’est pas seulement logique, c’est aussi quelque chose qu’Apple devrait lancer dans le cadre de sa tentative d’élargir le portefeuille d’iPhone avec des modèles plus abordables.