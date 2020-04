Les bénéfices de Samsung sont en légère hausse malgré l’épidémie du COVID-19

Samsung Electronics est l’un des premiers géants technologiques à annoncer des chiffres de bénéfices depuis que la pandémie de coronavirus a éclaté, et jusqu’à présent au moins la société semble avoir été relativement peu touchée. En effet, le géant coréen connaît des fortunes mitigées à la suite de l’épidémie de coronavirus en cours, la demande de composants de centre de données compensant la chute des ventes de produits électroniques grand public.

Dans les prévisions publiées cette semaine, Samsung indique que son chiffre d’affaires du premier trimestre s’est élevé à environ 55 000 milliards de wons (44,9 milliards de dollars), ce qui représenterait une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation devrait augmenter de 3 % pour atteindre 6,4 billions de wons (5,23 milliards de dollars).

Samsung ne ventile pas ses prévisions de bénéfices par division et ne commente pas ses performances commerciales avant la publication du rapport final, plus tard dans le mois. SK Kim, de Daiwa Securities, suggère à CNBC que l’importante unité de puce mémoire de la société est susceptible d’enregistrer de bonnes performances à court terme en raison de la demande supplémentaire sur les centres de données alors que de plus en plus de personnes travaillent à domicile.

Il semble toutefois inévitable que les entreprises d’électronique grand public de Samsung, en particulier, soient touchées par les fermetures des boutiques, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’incertitude financière. Cela ne se reflète peut-être pas encore dans les résultats de l’entreprise, mais beaucoup dépendra de la durée de la pandémie.

Il reste à voir si un effondrement en cours du marché des smartphones affectera Samsung, qui est à la fois le plus grand fabricant du monde et un fournisseur majeur pour d’autres entreprises.

Le marché du mobile impacté

Les ventes mondiales de smartphones ont été affectées par les restrictions imposées par le gouvernement à la circulation des personnes, tandis que la chaîne d’approvisionnement a été affectée par la fermeture d’usines. Seulement 61,8 millions d’appareils ont été vendus en février 2020, contre 99,2 millions l’an dernier. Cette baisse de 38 % est la plus grande baisse de l’histoire du marché des smartphones.

Apple a déjà déclaré qu’elle s’attendait à manquer ses prévisions pour le trimestre en raison de l’impact du coronavirus.