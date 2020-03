Xiaomi dévoile sa nouvelle gamme Mi 10 à partir de 400 euros

Xiaomi a dévoilé ses derniers smartphones phares, avec le Mi 10 et le Mi 10 Pro rejoints par un Mi 10 Lite 5G à un prix étonnamment bas. Dévoilé aujourd’hui depuis un événement en direct, le nouveau trio commencera à arriver en Europe début avril, Xiaomi confirmant pour la première fois les prix en dehors du marché chinois.

Comme prévu, les Mi 10 et Mi 10 Pro ont fait leurs débuts mondiaux, après avoir été dévoilés en février. À l’époque, Xiaomi ne parlait que de la disponibilité en Chine. Aujourd’hui, la société affirme que le Mi 10 commencera à 799 euros, tandis que le Mi 10 Pro commencera à 999 euros. Les ventes en Europe débuteront aux alentours du 7 avril, les précommandes commençant généralement à la fin du mois de mars.

Le Mi 10 et le Mi 10 Pro sont équipés d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. À l’intérieur, on trouve le dernier processeur Snapdragon 865 de Qualcomm et jusqu’à 12 Go de mémoire vive, Xiaomi utilisant de la RAM LPDDR5. À l’arrière, on trouve un capteur de 108 mégapixels, combiné à un certain nombre d’autres caméras. Le Mi 10 Pro, par exemple, dispose d’un capteur photo grand-angle de 20 mégapixels et de deux téléobjectifs.

Le Mi 10, quant à lui, dispose d’un capteur grand-angle de 13 mégapixels, puis de deux capteurs de 2 mégapixels. Les deux smartphones sont équipés d’une caméra frontale de 20 mégapixels qui devrait ravir tous les amoureux de selfies.

En plus de la connectivité 5G, il y a du Wi-Fi 6 802.11ax et du Bluetooth 5.1. Le Mi 10 Pro a une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge de 50W, tandis que le Mi 10 a une batterie de 4 780 mAh et supporte une charge de 30W. La capacité de stockage est de 256 Go sur le Mi 10, ou de 512 Go sur le Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Le troisième smartphone 5G que Xiaomi a révélé aujourd’hui était tout neuf. Le Mi 10 Lite 5G promet d’apporter la connectivité 5G à un public plus large en Europe, en profitant du processeur Snapdragon 765G de Qualcomm, plus abordable, plutôt que du Snapdragon 865 sur les smartphones plus onéreux. Cette puce est combinée à un écran AMOLED de 6,57 pouces avec un capteur d’empreintes digitales intégré.

À l’arrière, on trouve une quad-caméra IA et un capteur principal à 48 mégapixels, tandis qu’à l’avant, on trouve un capteur photo de 16 mégapixels. Il pèse 192 g et sera disponible en trois coloris : Bleu Aurore, Gris Cosmique et Blanc Céleste.

Il sera mis en vente en France une seule configuration. Le modèle à 128 Go coûtera 399 euros. Il arrivera dans les boutiques à partir du mois de mai.