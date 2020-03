Tous les Apple Store ferment leurs portes jusqu’au 27 mars

Apple ferme temporairement toutes ses boutiques physiques, communément appelées Apple Store, « en dehors de la Grande Chine » jusqu’au 27 mars, a annoncé le PDG Tim Cook dans une lettre publiée sur le site web de la société tard vendredi soir. « La manière la plus efficace de minimiser le risque de transmission du virus est de réduire la densité et de maximiser la distance sociale », a écrit Cook. « Nous nous engageons à fournir un service exceptionnel à nos clients ».

Cette fermeture à l’échelle nationale est l’une des premières d’un grand distributeur en France. Mais cela s’étend bien au-delà de l’hexagone, puisque tous les Apple Store dans le monde entier ferment leurs portes avec effet immédiat — à l’exception de ceux situés en Chine.

La boutique en ligne d’Apple restera opérationnelle (tout comme l’application Apple Store) pendant la période d’arrêt des boutiques physiques, et les clients qui souhaitent bénéficier d’une assistance peuvent consulter le site support.apple.com pour trouver les ateliers de réparation autorisés qui restent ouverts ou organiser un service par courrier.

« La propagation mondiale du COVID-19 nous affecte tous », a écrit Cook. « Chez Apple, nous sommes d’abord des personnes, et nous faisons ce que nous faisons avec la conviction que la technologie peut changer des vies et l’espoir qu’elle peut être un outil précieux dans un moment comme celui-ci ».

Les employés touchés par la fermeture des boutiques seront toujours payés. Voici ce que Cook a dit à ce sujet et d’autres ajustements qu’Apple fait pour accommoder les employés touchés par le virus : « Tous nos employés continueront à être rémunérés selon le principe du statu quo. Nous avons élargi nos politiques de congé pour tenir compte des circonstances de santé personnelles ou familiales créées par le COVID-19 — notamment pour se remettre d’une maladie, prendre soin d’un proche malade, une mise en quarantaine obligatoire ou des difficultés de garde d’enfants dues à la fermeture d’écoles ».

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ

— Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020