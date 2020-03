Les écouteurs Momentum True Wireless 2 de Sennheiser combinent l’annulation du bruit et un excellent son

Un peu moins d’un an et demi après la sortie de sa première paire d’écouteurs sans fil, Sennheiser revient avec un successeur : les Sennheiser Momentum True Wireless 2. Les grandes améliorations apportées aux écouteurs sans fil sont la suppression du bruit et une meilleure autonomie de la batterie. Il y a également quelques améliorations plus mineures, comme le fait que ces écouteurs sont 2 mm plus petits que leurs prédécesseurs.

Les améliorations de l’autonomie sont, sur le papier, au moins, assez impressionnantes. Vous obtiendrez désormais jusqu’à 7 heures de lecture à partir des écouteurs eux-mêmes (contre 4 heures pour l’ancienne génération), et l’utilisation du boîtier qui les accompagne vous donne 28 heures au total (contre 12). Sennheiser prétend également avoir résolu les problèmes de décharge de la batterie que certains utilisateurs ont signalés avec les écouteurs de première génération. La société a opté pour une nouvelle puce Bluetooth qui « contrecarre toute possibilité d’épuisement de la batterie ».

Pour compléter les spécifications, les Sennheiser Momentum True Wireless 2 sont compatibles avec les normes Bluetooth 5.1, AAC et AptX, et ont un indice de résistance à l’eau IPX4.

Comme la plupart des meilleurs écouteurs à réduction du bruit, ils sont dotés d’un mode transparent qui permet au son ambiant de passer à travers les écouteurs, ce qui est pratique si vous utilisez ces écouteurs pour vous entraîner et si vous voulez être plus conscient de votre environnement.

Comme leurs prédécesseurs, les Momentum True Wireless 2 sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 7 mm qui, selon la société, créeront « un son stéréo exceptionnel avec des basses profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés ». Une fonctionnalité pratique de pause automatique signifie que la lecture de votre musique s’arrêtera chaque fois que vous enlèverez les écouteurs de vos oreilles, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de chercher votre smartphone si vous avez besoin d’une conversation rapide.

Un son parfait

Ce son peut être personnalisé à l’aide de l’application Sennheiser Smart Control, qui comporte un égaliseur intégré, et vous permet de modifier les paramètres de suppression du bruit et de reconfigurer les commandes tactiles des écouteurs. Ces commandes tactiles vous permettent de passer des appels téléphoniques, de régler la lecture de votre musique et d’interagir avec l’assistant vocal de votre smartphone, que vous utilisiez Siri ou Google Assistant.

Ils sont vendus au prix de 299,99 euros, comme leurs prédécesseurs. Ils seront disponibles en noir à partir d’avril, une variante blanche suivra plus tard.