L’E3 2020 pourrait être annulé en raison de préoccupations liées au coronavirus

L’E3 est le dernier événement majeur à être annulé dans le sillage du coronavirus (COVID-19), selon les rapports. Ars Technica et Bloomberg indiquent que la Entertainment Software Association, qui organise le salon annuel des jeux vidéo, annoncera bientôt l’annulation. Une source a indiqué à Bloomberg que l’ESA fera cette annonce aujourd’hui à 17 h 30, heure locale.

Ce que l’on ignore, c’est pourquoi l’événement a été annulé. La suggestion évidente est que l’organisation a tenu compte de la propagation alarmante du coronavirus et de son potentiel impact sur les participants.

L’éditeur Devolver Digital, qui est connu pour ses conférences de presse en direct à l’E3, avait déjà annoncé la nouvelle par un tweet de mauvais augure :

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. —Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

Cette nouvelle arrive après qu’un nombre important d’événements liés aux jeux, au mobile et à la technologie aient été annulés ou reportés de la même manière. Parmi eux, citons la Game Developers Conference, la F8 de Facebook, la GPU Technology Conference de NVIDIA, la Google I/O 2020, le MWC de Barcelone, ou encore le SXSW à Austin, et d’autres encore, tandis que des entreprises incitent de plus en plus leurs employés à travailler à domicile.

Des lancements majeurs attendus

L’E3 est historiquement l’une des plus grandes semaines de l’année pour les annonces de jeux vidéo, et celle de cette année a été préparée pour être particulièrement importante avec les prochains lancements de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.

Toutefois, avant même l’annulation, plusieurs grands acteurs s’étaient retirés de l’événement. Le plus notable est Sony, qui a délaissé l’E3 pour la deuxième année consécutive. Il sera intéressant de voir les retombées de la possible annulation de l’E3 cette année. Beaucoup ont décrit l’événement comme un navire en perdition qui devenait hors de propos pour les éditeurs et les consommateurs. Maintenant que les éditeurs peuvent avoir la chance de voir ce qu’ils ont à perdre (ou à gagner) de ne pas assister à l’événement, cela pourrait les amener à se retirer l’année prochaine. Nous devrons attendre et voir quels changements l’événement peut subir ou non en conséquence.