Microsoft fabrique un Surface Laptop 3 plus puissant, mais il risque d’être cher

Microsoft fabrique un Surface Laptop 3 plus puissant, mais il risque d'être cher

Selon la rumeur, le Surface Laptop 3 de 15 pouces de Microsoft est en train de faire peau neuve pour ceux qui veulent une version plus puissante, avec un modèle doté du processeur Intel Core i5 avec 16 Go de mémoire vive.

Comme vous le savez peut-être, la gamme Surface Laptop 3, destinée au grand public, utilise des puces mobiles AMD Ryzen, mais les professionnels obtiennent des processeurs Intel. Actuellement, ceux qui veulent un ordinateur portable équipé d’un processeur Core i5 de base ne peuvent acheter que des modèles avec 8 Go de RAM. En effet, s’ils veulent 16 Go, il faut dépenser plus pour une machine dotée du processeur Core i7.

Cependant, Windows Latest a parlé à une source anonyme du secteur de la vente au détail aux États-Unis qui a informé le site que Microsoft lancera un Surface Laptop 3 de 15 pouces qui offre le processeur Core i5-1035G7 avec 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Le prix serait de 1 699,99 dollars (environ 1 520 euros), entre le modèle Core i5 existant avec 8 Go de mémoire et le Core i7 avec 16 Go, qui sont respectivement aux prix de 1 599,99 dollars (environ 1 420 euros) et 1 799,99 dollars (environ 1 600 euros).

En d’autres termes, c’est un moyen légèrement moins cher d’obtenir une machine équipée de beaucoup de mémoire vive — et plus de choix est toujours une bonne chose, bien que n’oubliez pas que cela ne concerne que les clients professionnels.

Une mémoire abondante

En outre, cette nouvelle version devrait être disponible plus tard en 2020 aux États-Unis, et il n’est pas certain qu’elle sera disponible dans d’autres territoires en dehors de cette région, ce qui pourrait encore une fois limiter la disponibilité. Vos chances d’acheter cette version pourraient donc s’avérer minces.

Un revendeur américain en ligne, Insight, a apparemment déjà détaillé cette nouvelle version du Surface Laptop 3 sur son site Web, bien que la liste des produits semble désormais vide.