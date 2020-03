OnePlus IDEAS: proposer de nouvelles fonctionnalités logicielles pour OxygenOS

OnePlus a annoncé une nouvelle initiative visant à permettre aux clients et aux fans de OnePlus de soumettre des suggestions de nouvelles fonctionnalités logicielles. Appelée IDEAS, cette initiative offrira des récompenses pour les propositions qui obtiennent un grand nombre d’appréciations, les meilleures étant réservées à celles que OnePlus décide de mettre en œuvre. Les utilisateurs ont jusqu’au 30 avril pour soumettre leurs propositions.

Au départ, la plateforme OnePlus IDEAS est axée sur les logiciels. Il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que OnePlus finisse par rechercher des contributions sur le matériel, mais les étapes de l’idéation à la création y sont beaucoup plus longues que du côté des logiciels — c’est plus réaliste, pour le moment.

« Une bonne idée peut venir de n’importe où. C’est pourquoi nous mettons en place une nouvelle façon d’écouter notre communauté — en facilitant l’écoute des idées et leur éventuelle mise en œuvre », explique l’introduction du site OnePlus IDEAS. « Commençons par le logiciel et améliorons OxygenOS ensemble ! ».

Le premier cycle d’idéation commence le 5 mars et se poursuit jusqu’au 30 avril 2020. Ce système IDEAS comporte un processus d’examen et de sélection du côté de l’administration de OnePlus, qui aura lieu toutes les deux semaines.

OnePlus indique qu’elle examinera les 5 idées les plus appréciées et y répondra toutes les deux semaines, et les auteurs de ces idées recevront une paire de casques OnePlus Bullets Wireless 2. Si OnePlus décide de mettre en œuvre l’une de ces idées, la société indique qu’elle enverra l’auteur à un prochain événement OnePlus avec un billet VIP ainsi que des billets aller-retour et l’hébergement d’une nuit pour ledit événement.

Déjà d’excellentes idées

Pour soumettre une suggestion, vous devez créer un compte OnePlus Community et cliquer ensuite sur le bouton « Submit idea » en haut de la page IDEAS. Cela ouvrira un formulaire qui vous permettra de sélectionner un label pour votre idée (Lanceur, Mode Zen ou Météo, par exemple), d’entrer un titre pour votre idée et de remplir les détails de votre idée dans une zone de texte.

Vous pouvez consulter les idées qui ont déjà été soumises depuis ce lien. Chaque message a un bouton « like » et vous pouvez également laisser des commentaires. Pour l’instant, les idées les plus appréciées sont le always-on display, la possibilité de basculer entre les fonctionnalités grâce au curseur d’alerte et un « study mode » qui peut bloquer certains jeux et couper le son des applications de réseaux sociaux tout en laissant l’écran allumé pour que les utilisateurs puissent faire des choses comme lire des documents de classe.