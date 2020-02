Microsoft a commencé à faire des démonstrations publiques d’Android sur son appareil Surface Duo le mois dernier, mais la société n’a pas encore montré toutes les fonctionnalités logicielles qui feront partie de ce nouvel appareil à double écran.

Une vidéo récemment divulguée par WalkingCat sur Twitter révèle une fonction « peek », alias « coup d’œil », pour le Surface Duo qui vous permet de déplier partiellement l’appareil et de jeter un coup d’œil aux notifications. Les notifications Android apparaîtront automatiquement sur l’écran de droite, ce qui permettra de les prévisualiser et de les rejeter sans avoir à ouvrir complètement le Surface Duo.

Vous pouvez également jeter un coup d’œil sur les appels entrants, ce qui vous permet d’ouvrir complètement le Surface Duo pour accepter un appel ou de le fermer pour le rejeter ou le faire taire. Il s’agit clairement de l’alternative logicielle de Microsoft à l’absence d’un troisième écran à l’extérieur de l’appareil, comme celle que Samsung utilise sur ses appareils Galaxy Fold et Galaxy Z Flip.

Microsoft devrait dévoiler davantage d’informations sur les appareils à double écran, à savoir les Surface Duo et Surface Neo, lors de sa conférence réservée aux développeurs, la Build 2020, au mois de mai. Récemment, Microsoft a fait une démonstration d’Android sur le Surface Duo et nous a donné un premier aperçu de son système d’exploitation Windows 10X, qui alimentera la Surface Neo, plus grande.

Une grosse attente

Microsoft a également révélé sa vision des applications à double écran sur Android et Windows 10X et encourage les développeurs à préparer leurs applications pour le lancement des appareils dans le courant de l’année.

Cela semble être un début intéressant pour quelque chose de grand chez Microsoft. Si ce que nous avons vu jusqu’à présent avec le Surface Neo et le Surface Duo continue d’évoluer à ce rythme, la société pourrait avoir deux dispositifs phares. Cela pourrait bien être l’avenir — ou du moins la partie de l’avenir de Microsoft du point de vue du travail mobile.